¿Por qué no juega Christian Pulisic en Estados Unidos vs. Australia por el Mundial 2026?

Estados Unidos juega el segundo partido contra Australia con una baja muy importante como lo es el capitán y emblema Pulisic.

Este viernes, la Selección de Estados Unidos disputará en Seattle su segundo partido por el Grupo B del Mundial 2026. El equipo comandado por Mauricio Pochettino recibe a Australia en un duelo que podría dejarlo como único líder y clasificado a la siguiente instancia.

Desafortunadamente, Estados Unidos no podrá contar con Christian Pulisic para esta segunda jornada después del gran protagonismo que tuvo en la aplastante goleada por 4-1 ante Paraguay. El 10 verá el segundo juego desde afuera y será resguardado.

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De acuerdo a la alineación que confirmó el selecionado norteamericano, Pulisic no forma parte de los convocados por Mauricio Pochettino para el partido contra los australianos en el Seattle Stadium.

El futbolista del Milan se pierde el segundo compromiso de Estados Unidos debido a una lesión en la pantorrilla. Si bien estaría casi recuperado en su totalidad, el técnico argentino decide no arriesgar para que pueda estar presente en el tercer juego ante Turquía.

El reemplazante de Pulisic será Ricardo Pepi, futbolista que actualmente se desempeña en el PSV de la Eredivisie. De esta manera, hace su debut como titular en una Copa del Mundo.

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El resto del equipo serán los mismos que salieron desde el arranque contra Paraguay. Por eso, el 11 quedará de la siguiente manera: Matt Freese; Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson; Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie, Ricardo Pepi; y Folarin Balogun.