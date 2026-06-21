¿Por qué no juega Giorgian De Arrascaeta en el partido de Uruguay vs. Cabo Verde del Mundial 2026?

Uruguay pierde a una de sus figuras para la fecha 2 de la Copa del Mundo 2026 ante Cabo Verde. Esto pasó con el volante.

La selección de Uruguay sufre una baja de peso para la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026. El entrenador Marcelo Bielsa no podrá contar con el volante Giorgian de Arrascaeta para el partido de este domingo ante Cabo Verde en Miami, debido a que el futbolista sigue sin recuperarse de una complicada lesión muscular.

La situación en la concentración charrúa es de máxima preocupación. Además de perderse este encuentro clave, la presencia del mediocampista del Flamengo está en serio riesgo para el cierre de la fase de grupos, donde Uruguay deberá medir fuerzas ante España.

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El problema de De Arrascaeta viene desde antes del inicio del torneo. El jugador arrastra un desgarro en la pantorrilla derecha que fue tan grave que incluso puso en duda su llamado en la lista definitiva para viajar al Mundial.

Finalmente, el cuerpo técnico de la Celeste decidió arriesgarse y mantenerlo entre los convocados con la esperanza de tenerlo listo para el último partido del grupo. Sin embargo, los plazos médicos están muy ajustados y hoy es casi un hecho que tampoco pueda estar disponible frente a los españoles, pero solo el tiempo dará la respuesta final.

De Arrascaeta busca recuperarse para enfrentar a España

Para intentar acelerar el proceso, el futbolista del Flamengo trabaja bajo una planificación médica especial en Estados Unidos. De hecho, De Arrascaeta trajo consigo a un fisioterapeuta brasileño de su total confianza para ajustar cada detalle de su rehabilitación y, al mismo tiempo, enviar reportes diarios al club dueño de su pase en Brasil sobre su evolución.

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Mientras tanto, Marcelo Bielsa tendrá que mover sus piezas en el mediocampo titular, apostando por Manuel Ugarte, Federico Valverde y Rodrigo Bentancur para armar el juego de Uruguay frente a la sorpresa africana.

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Alineación de Uruguay ante Cabo Verde

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En resumen

El volante Giorgian de Arrascaeta se pierde el partido de este domingo por no recuperarse de una complicada lesión muscular en la pantorrilla.

Su presencia para el cierre de la fase de grupos está en serio riesgo, ya que los plazos médicos están muy ajustados y es casi un hecho que no jugará ante los españoles.

l jugador del Flamengo trajo a su propio fisioterapeuta a Estados Unidos para acelerar su rehabilitación, mientras Marcelo Bielsa ya definió a sus sustitutos en el mediocampo.