Qué pasa si Países Bajos gana, empata o pierde contra Túnez por el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos tiene un panorama alentador de cara a su juego ante Túnez.

Países Bajos juega este jueves un partido clave ante Túnez, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El equipo neerlandés llega con 4 puntos y depende de sí mismo para clasificarse a los 16avos de final.

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El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium, y se jugará en simultáneo con Japón vs. Suecia, el otro partido del Grupo C del Mundial.

Países Bajos viene de empatar 2-2 ante Japón y de golear 5-1 a Suecia. Túnez, en cambio, perdió 5-1 contra Suecia y 4-0 frente a Japón, por lo que llega al cierre del grupo sin puntos ni chance de acceder a la siguiente fase.

Qué pasa si Países Bajos le gana a Túnez

Si Países Bajos le gana a Túnez, llegará a 7 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le garantizará terminar entre los dos primeros del Grupo F. Además, le permitirá pelear el primer lugar de la zona con Japón, que jugará al mismo tiempo contra Suecia.

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Si Japón no le gana a Suecia, Países Bajos terminará primero. Si Japón también gana, ambos equipos llegarán a 7 puntos y el orden dependerá de los criterios de desempate, con la diferencia de gol y los goles convertidos como factores importantes porque el duelo directo entre ambos terminó empatado.

Qué pasa si Países Bajos empata contra Túnez

Si Países Bajos empata contra Túnez, llegará a 5 puntos y también quedará clasificado a los 16avos de final.

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El empate no sería ideal, porque dejaría abierta la posibilidad de terminar segundo, pero sí le alcanzaría para avanzar. Suecia, incluso si vence a Japón, podría superar a Países Bajos, aunque en ese caso el equipo neerlandés quedaría por encima de Japón.

En cualquier caso, con 5 puntos, Países Bajos no quedaría eliminado. El empate sería un resultado conservador, pero suficiente para seguir en carrera. Y dependiendo del partido Japón vs. Suecia, podría ser primero o segundo.

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Qué pasa si Países Bajos pierde contra Túnez

Si Países Bajos pierde contra Túnez, se quedará con 4 puntos y complicará una clasificación que parecía bien encaminada.

El resultado del otro partido será decisivo. Si Japón le gana a Suecia o empata, Países Bajos será segundo, ya que que los suecos no podrían superarlo.

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El escenario más delicado sería una victoria de Suecia. En ese caso, Suecia llegaría a 6 puntos, Japón quedaría con 4 y Países Bajos también terminaría con 4. Allí entrarían en juego los criterios de desempate entre neerlandeses y japoneses, con la diferencia de gol general como un punto clave. De todas formas, quedaría bien parado para entrar entre los mejores terceros.

Tabla de posiciones del Grupo F

INSERTAR TABLA DE OPTA

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica distintos criterios para ordenar la tabla del grupo.

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El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

ver también En qué estadio juegan Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

En resumen

Si Países Bajos gana, llegará a 7 puntos, se clasificará a los 16avos de final y podrá pelear el primer lugar del Grupo F.

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Si Países Bajos empata, llegará a 5 puntos y también avanzará a la siguiente ronda.

Si Países Bajos pierde, quedará con 4 puntos y dependerá de Japón vs. Suecia y de los criterios de desempate para saber si avanza como segundo o si debe mirar la tabla de mejores terceros.