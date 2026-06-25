¿Por qué no juega Jurriën Timber con Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026?

Jurriën Timber es una de las ausencias que llama la atención en Países Bajos vs. Túnez por el Mundial 2026. El defensor de Arsenal no aparece entre las opciones de Ronald Koeman en el cierre del Grupo F.

Para los aficionados que no vienen siguiendo de cerca los partidos de Países Bajos en el Mundial 2026, puede llegar a ser una sorpresa sintonizar el duelo ante Túnez, correspondiente al cierre del Grupo F, y no ver a Jurriën Timber entre las opciones de Ronald Koeman.

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El defensor de 25 años, campeón de la Premier League 2025/2026 con el Arsenal, era uno de los nombres fuertes de la Oranje para esta Copa del Mundo, pero quedó fuera del torneo antes del debut.

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La lesión que dejó afuera a Jurriën Timber

Timber no está ausente por una decisión técnica de Ronald Koeman. El defensor de Arsenal quedó desafectado por una lesión en la ingle que arrastraba desde mediados de marzo y de la que no logró recuperarse a tiempo para el Mundial 2026.

Jurrien Timber se perdió la cita más importante del fútbol mundial por una lesión (Getty Images).

Aunque volvió a sumar minutos en la final de la Champions League ante PSG, el cuerpo médico de Países Bajos concluyó que no estaba en condiciones de disputar el torneo sin asumir un riesgo físico mayor.

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Quién reemplazó a Timber en Países Bajos

Tras la salida de Jurriën Timber, Ronald Koeman convocó a Lutsharel Geertruida para ocupar su lugar en la lista mundialista. El lateral del Sunderland entró como reemplazante y quedó disponible para una selección neerlandesa que necesitaba cubrir una baja sensible en la última línea.

Lutsharel Geertruida, defensor del Sunderland, entró a la convocatoria en lugar de Timber (Getty Images).

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Hasta el momento, Geertruida no ha tenido participación en el Mundial 2026, ya que Koeman decidió darle plena confianza a Denzel Dunfries: el jugador del Inter lleva disputados el 100% de los minutos posibles del torneo.