Cuál es el ranking FIFA de Túnez y cuántos puestos lo separan de Países Bajos en el Mundial 2026

Túnez intentará que la diferencia en el Ranking no marque la diferencia.

Túnez llega al partido contra Países Bajos por el Grupo F del Mundial 2026 con una desventaja importante en el ranking FIFA.

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En la actualización previa al torneo, Túnez aparece en el puesto 45, mientras que Países Bajos ocupa el lugar 8. Es decir, entre ambas selecciones hay 37 puestos de diferencia a favor del equipo europeo.

El partido se jugará este jueves 25 de junio en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium. Para Túnez será una última oportunidad de cerrar el grupo del Mundial con una imagen más competitiva. Para Países Bajos, una chance de confirmar su clasificación y pelear el primer lugar de la zona.

Cuál es el ranking FIFA de Túnez

Túnez ocupa el puesto 45 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene dentro del lote de selecciones africanas competitivas, aunque lejos de los equipos mejor posicionados del torneo.

La selección tunecina llegó al Mundial 2026 con la expectativa de competir en un grupo exigente, pero las dos primeras fechas fueron muy difíciles. Perdió 5-1 ante Suecia y luego cayó 4-0 frente a Japón, resultados que la dejaron sin chances de avanzar antes del cierre.

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Por eso, el partido contra Países Bajos tiene otro sentido: ya no se trata de pelear la clasificación, sino de intentar despedirse con una actuación más sólida ante el rival de mayor ranking del grupo.

Cuál es el ranking FIFA de Países Bajos

Países Bajos está en el puesto 8 del ranking FIFA y aparece como la selección mejor ubicada del Grupo F.

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Esa posición refleja la jerarquía de un equipo acostumbrado a competir en torneos grandes, con jugadores de alto nivel en Europa y una base que llegó al Mundial con expectativas de superar la fase de grupos.

En esta Copa, el equipo neerlandés empató 2-2 con Japón en el debut y luego goleó 5-1 a Suecia, un resultado que lo dejó bien posicionado para clasificarse a los 16avos de final.

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Cómo está el ranking FIFA del Grupo F

El Grupo F reúne a una potencia europea, una selección asiática en crecimiento, un equipo sueco con tradición internacional y un representante africano que llegó al cierre muy golpeado.

Así están ubicadas las selecciones del grupo según el ranking FIFA previo al torneo:

Países Bajos: 8.º

8.º Japón: 18.º

18.º Suecia: 38.º

38.º Túnez: 45.º

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Túnez necesita una respuesta ante un rival de élite

La diferencia de 37 puestos marca la distancia previa entre ambos equipos, pero el desafío de Túnez no pasa solo por el ranking.

Después de recibir nueve goles en dos partidos, la selección africana necesita competir mejor, reducir errores defensivos y sostener más tiempo los partidos. Ante Países Bajos, cualquier resultado positivo sería valioso para cerrar el torneo con otra imagen.

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La misión será difícil: enfrente estará el equipo mejor posicionado del grupo y uno de los seleccionados europeos más fuertes del Mundial.

Países Bajos busca confirmar su superioridad

Países Bajos llega con ventaja clara en el ranking, mejor presente en la tabla y la posibilidad de asegurarse la clasificación.

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El equipo de Ronald Koeman sabe que no puede confiarse, pero también que tiene todo a favor para imponer condiciones. Si gana, llegará a 7 puntos y podrá pelear el primer lugar del Grupo F.

Para Túnez, el ranking muestra la magnitud del desafío. Para Países Bajos, representa una obligación: confirmar en la cancha la diferencia que aparece en la previa.

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Datos de Túnez vs. Países Bajos