Quién es Katia Itzel García, la árbitra de Países Bajos vs. Túnez en el Mundial 2026

Katía Itzel García estará al mando del Países Bajos vs. Túnez en el que intentará mantener el orden.

Katia Itzel García será la árbitra principal del partido entre Países Bajos y Túnez, por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro se jugará este jueves 25 de junio en el Kansas City Stadium, nombre FIFA del GEHA Field at Arrowhead Stadium.

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La designación tiene un peso histórico. García se convertirá en la primera árbitra mexicana en dirigir como central un partido de un Mundial masculino y será una de las pocas mujeres en ocupar ese rol en la historia de la Copa del Mundo.

El partido también tiene relevancia deportiva. Países Bajos necesita confirmar su clasificación a los 16avos de final, mientras que Túnez busca cerrar su participación con una mejor imagen tras dos derrotas duras.

Quién es Katia Itzel García, árbitra de Países Bajos vs. Túnez

Katia Itzel García Mendoza es una árbitra mexicana nacida en Ciudad de México y una de las figuras más importantes del arbitraje femenino en Concacaf.

Su carrera tuvo un crecimiento muy marcado en los últimos años. Dirigió en el fútbol mexicano, fue ganando espacio en competiciones internacionales y se transformó en una referencia para el arbitraje de su país.

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Antes de llegar al Mundial 2026 como árbitra central, García ya había acumulado experiencia en torneos de selecciones y en competencias de alto perfil. Su designación para Países Bajos vs. Túnez representa un paso histórico para el arbitraje mexicano y para la presencia femenina en torneos masculinos de máxima exigencia.

Además de su actividad dentro del campo, García también se convirtió en una figura pública por su rol como ejemplo de crecimiento profesional en un ámbito que durante años estuvo dominado por hombres.

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El antecedente histórico de Katia Itzel García en este Mundial

La presencia de Katia Itzel García en Países Bajos vs. Túnez no será su primera aparición en el Mundial 2026.

Antes de esta designación, la árbitra mexicana ya había trabajado como cuarta árbitra en el partido entre Países Bajos y Japón, también por el Grupo F. Ese antecedente le permitió tener rodaje dentro del torneo antes de su debut como jueza principal.

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Su nombramiento como árbitra central marca otro hito: será la primera mexicana en dirigir un partido de la Copa del Mundo masculina. A nivel histórico, se suma a una lista muy reducida de mujeres que han sido designadas como centrales en Mundiales masculinos.

El antecedente más importante fue el de Stéphanie Frappart, quien en Qatar 2022 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino. La francesa dirigió el triunfo 4-2 de Alemania ante Costa Rica, por la fase de grupos.

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En el Mundial 2026, esa lista se amplió con Tori Penso, árbitra estadounidense que dirigió en el 1-1 entre República Checa y Sudáfrica, y fue seleccionada para un partido de alto voltaje como Ecuador vs. Alemania.

En ese recorrido aparece ahora Katia Itzel García, cuya designación para Países Bajos vs. Túnez representa otro paso histórico: será la primera árbitra mexicana en dirigir como central en una Copa del Mundo masculina.

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Ese contexto hará que su actuación tenga una atención especial. Cada decisión será observada no solo por el peso del partido entre Países Bajos y Túnez, sino también por el valor simbólico de su presencia en la cancha.

Antecedentes internacionales de Katia Itzel García

Katia Itzel García llega al Mundial con experiencia en torneos internacionales y partidos de alto impacto.

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En 2024 hizo historia al dirigir en los Juegos Olímpicos de París, donde estuvo a cargo del partido femenino de cuartos de final entre España y Colombia. Ese antecedente fue uno de los momentos más importantes de su carrera antes de la Copa del Mundo.

También tuvo actividad en competencias de Concacaf. En 2025 se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido masculino de la Copa Oro, otro paso importante dentro de su recorrido.

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Ese tipo de designaciones construyó el camino hacia el Mundial 2026. Para FIFA, el partido entre Países Bajos y Túnez aparece como una nueva prueba en un escenario de visibilidad global, con una selección europea de peso peleando la cima del grupo.

Por qué Países Bajos vs. Túnez puede ser un partido exigente

El partido puede tener una dificultad particular porque las dos selecciones llegan con motivaciones muy distintas.

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Países Bajos necesita asegurar su clasificación y, si puede, quedarse con el primer lugar del Grupo F. Eso puede llevar al equipo neerlandés a buscar el partido desde el inicio, con posesión, presión alta y mucho volumen ofensivo.

Túnez, en cambio, llega sin opciones de avanzar, pero con la obligación de competir mejor. Después de recibir nueve goles en dos partidos, el equipo africano necesita ordenarse, reducir errores y evitar otra caída amplia.

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Para García, el desafío estará en controlar un partido que puede abrirse rápido si Países Bajos marca primero. También deberá estar atenta a los reclamos, las transiciones y los duelos físicos de un equipo tunecino que puede jugar con intensidad para cerrar el torneo con orgullo.

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Cuerpo arbitral de Países Bajos vs. Túnez

El equipo arbitral de Países Bajos vs. Túnez tendrá conducción mexicana en la figura principal y una terna con representantes de distintos países.

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