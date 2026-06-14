¿Quién es el árbitro de Suecia vs. Túnez en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez será el encargado de dirigir el partido entre Suecia y Túnez por el Grupo F. Todos los detalles del árbitro argentino.

Yael Falcón Pérez es el árbitro principal de Suecia vs. Túnez, partido del Grupo F del Mundial 2026 que se disputa este domingo 14 de junio en el Estadio Monterrey, en Guadalupe, México.

La designación marca un momento enorme en su carrera: será su debut como juez principal en una Copa del Mundo. Para el arbitraje argentino también tiene un valor especial, porque Falcón Pérez forma parte del grupo de tres árbitros principales del país seleccionados para este Mundial junto con Darío Herrera y Facundo Tello.

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Quién es Yael Falcón Pérez, el árbitro de Suecia vs. Túnez

Yael Falcón Pérez es un árbitro argentino nacido en Buenos Aires. Tiene 38 años, debutó en la máxima categoría del fútbol argentino en 2019 y se convirtió en árbitro internacional FIFA en 2022.

Su crecimiento fue rápido. En pocos años pasó de consolidarse en el arbitraje local a sumar rodaje internacional en competencias de alto nivel, hasta ganarse una designación mundialista.

La foto oficial de Falcón Pérez.

El partido entre Suecia y Túnez no es un cruce menor. Forma parte del Grupo F, una zona que también integran Países Bajos y Japón (empataron 2-2), por lo que el resultado puede empezar a marcar desde la primera fecha la pelea por la clasificación.

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Un debut mundialista en plena consolidación

Falcón Pérez llega al Mundial 2026 como uno de los árbitros seleccionados por la FIFA para el torneo y como uno de los jueces argentinos de mayor crecimiento reciente.

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Antes de este estreno como árbitro principal en una Copa del Mundo, ya había dirigido en distintos escenarios internacionales: Juegos Olímpicos, Copa América, Copa Libertadores, Eliminatorias mundialistas, Mundial Sub-20 de 2023 y también en el Mundial de Clubes FIFA.

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El árbitro argentino que llega con historia propia

La carrera de Falcón Pérez también estuvo atravesada por momentos de presión fuerte en el fútbol argentino. Uno de los episodios más recordados fue el clásico de Avellaneda de abril de 2023, cuando sancionó un penal para Racing en una jugada muy discutida frente a Independiente.

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Después de ese partido, el árbitro y su familia recibieron amenazas, una situación que mostró el nivel de exposición con el que muchas veces conviven los jueces en el fútbol argentino.

La historia que lo hizo conocido fuera del arbitraje

El episodio más singular de su carrera ocurrió en 2017, durante la final del reducido de la Primera C entre San Miguel y Defensores Unidos. En medio del partido, el futbolista Isaías Olariaga sufrió un fuerte golpe en la cabeza y quedó tendido con convulsiones.

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Falcón Pérez reaccionó de inmediato. Además de árbitro, es profesor de Educación Física y tiene formación como guardavidas, por lo que intervino rápidamente para asistir al jugador hasta la llegada del personal médico.

Aquel gesto lo convirtió en una figura reconocida más allá del arbitraje. Después visitó a Olariaga en el hospital y recibió reconocimientos por una intervención que pudo haber sido decisiva en una situación límite.

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El cuerpo arbitral de Suecia vs. Túnez

Árbitro principal: Yael Falcón Pérez (ARG)

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso (ARG)

Asistente 2: Facundo Rodríguez (ARG)

Cuarto árbitro: Juan Calderón (CRC)

Quinto árbitro: Juan Carlos Mora Araya (CRC)

VAR: Juan Lara (CHI)

AVAR: Antonio García (URU)

SVAR: Hernan Mastrangelo (ARG)