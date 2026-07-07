“Se inició una investigación”: FIFA confirma un hecho de racismo que involucra a Argentina en medio del Mundial 2026

FIFA ha enviado un comunicado informando de la situación de racismo que involucra a Argentina en el Mundial 2026.

El streamer estadounidense IShowSpeed, uno de los creadores de contenido más populares del mundo y conocido por su ferviente fanatismo por Cristiano Ronaldo, vivió un lamentable episodio de racismo durante el Mundial 2026. El incidente ocurrió en las inmediaciones del Estadio de Miami, donde el joven se encontraba interactuando en vivo con los aficionados antes del crucial encuentro entre las selecciones de Argentina y Cabo Verde.

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Mientras transmitía en directo para millones de seguidores, un grupo de simpatizantes de la “Albiceleste” comenzó a proferir insultos y gestos discriminatorios hacia su persona. El momento quedó registrado ante las cámaras, lo que desató una ola inmediata de indignación en las redes sociales y reabrió el debate global sobre el racismo y la xenofobia en el fútbol.

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Más allá del repudiable hecho en los exteriores, dentro de la cancha se vivió un partido de máxima tensión. A Argentina le costó muchísimo superar la eliminatoria ante una sorprendente y ordenada selección de Cabo Verde, que plantó cara durante los 90 minutos y complicó seriamente el esquema del equipo sudamericano.

Finalmente, la jerarquía de la campeona defensora logró imponerse por la mínima. El marcador final fue un ajustado 3-2 a favor de Argentina, un resultado que le otorgó el boleto a la siguiente ronda contra Egipto, pero dejando un sabor amargo por el rendimiento futbolístico y, sobre todo, por el comportamiento de una parte de su afición.

La postura oficial de la FIFA

Ante la gravedad de los hechos, el máximo organismo del fútbol mundial no tardó en reaccionar y emitió un comunicado oficial condenando lo sucedido.

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“La FIFA condena enérgicamente el racismo, el odio y la discriminación en todas sus formas. Estas acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial de la FIFA ni en ninguna parte de la sociedad.

La FIFA tuvo conocimiento de un incidente que involucró a un aficionado y IShowSpeed en el Estadio de Miami durante el partido entre Argentina y Cabo Verde el 3 de julio de 2026 e inició de inmediato una investigación.

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La Copa Mundial de la FIFA es una celebración de la unidad, la diversidad y el respeto. Reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo, y cualquier persona que actúe de manera que socave estos valores no es bienvenida en nuestro deporte”.

Las autoridades correspondientes ya analizan los videos de las cámaras de seguridad y de la propia transmisión del streamer para identificar a los responsables, quienes podrían enfrentar duras sanciones, incluyendo la expulsión de los estadios por lo que resta del torneo.

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En resumen