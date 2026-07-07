La peor cara de Cristiano Ronaldo: se confirma el dato que deja en evidencia a CR7 tras su eliminación del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo no volverá a las Copas del Mundo y ahora ha saltado un dato que deja en evidencia al astro portugués.

El camino de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo ha llegado a su fin. Exactamente 7,330 días después de haber debutado en el torneo más importante del planeta, el delantero de 41 años cerró de forma definitiva su etapa mundialista tras la dolorosa eliminación de Portugal a manos de España por 1-0, con un solitario gol del español Mikel Merino.

Publicidad

Con este resultado, CR7 se despide sin poder levantar el trofeo que tanto anhelaba para coronar su histórica carrera. Sin embargo, su nombre quedó grabado en letras de oro al convertirse en el único futbolista en casi un siglo que ha logrado anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

ver también “Se inició una investigación”: FIFA confirma un hecho de racismo que involucra a Argentina en medio del Mundial 2026

Su adiós ha dividido opiniones en el planeta fútbol: mientras millones de aficionados lamentan que no haya podido consagrarse campeón, sus detractores aprovechan el momento para criticar que nunca estuvo a la altura del máximo título.

Un dato estadístico que empaña su recta final

A pesar de su estatus de leyenda, el cierre de su historia mundialista dejó al descubierto el bajón físico y futbolístico de los últimos años. La reconocida agencia de estadísticas OPTA reveló un dato demoledor que dejó en evidencia el rendimiento del portugués entre las ediciones de 2022 y 2026.

“0 – Cristiano Ronaldo es el único delantero que ha jugado más de 500 minutos en los torneos de la Copa Mundial de 2022 y 2026 sin conseguir driblar exitosamente a un oponente”.

Publicidad

Esta cifra refleja lo mucho que le costó al atacante desequilibrar en el mano a mano frente a las defensas rivales en la etapa madura de su carrera, un aspecto en el que solía ser letal en sus mejores tiempos.

Publicidad

¿Qué sigue para Cristiano?

Aunque el propio Cristiano Ronaldo confirmó que este fue su último Mundial, el bicho no ha anunciado su retiro definitivo de la selección de Portugal. De hecho, en el entorno del fútbol ya se rumorea que el delantero tiene la mirada puesta en un último baile: competir en la Eurocopa 2028.

ver también De Lukaku a Donald Trump: la burla de Bélgica a Estados Unidos tras eliminarlo del Mundial 2026

Pese al trago amargo del adiós mundialista, el legado de CR7 con su país es indiscutible. En su palmarés quedan una Eurocopa y dos títulos de la Nations League, los únicos tres trofeos oficiales que la selección absoluta de Portugal posee en toda su historia.