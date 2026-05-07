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Se filtra el plan maestro de Francis Hernández en Honduras luego de confirmar sus primeros dos refuerzos

Francis Hernández ha comenzado su plan para traer todos los jugadores que pueda a la Selección de Honduras.

José Rodas

Por José Rodas

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Francis Hernández está enfocado en su propio plan.
Francis Hernández está enfocado en su propio plan.

El futuro de la Selección de Honduras comienza a tomar un color europeo. Gracias a la gestión estratégica de Francis Hernández, Director Deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), se ha puesto en marcha un ambicioso plan de scouteo que ya está dando sus primeros frutos de oro.

Según información revelada por el periodista Oscar Funes de Tigo Sports, el directivo español ha realizado una gira intensa por varios países para identificar y convencer a jóvenes talentos con raíces hondureñas de vestir la camiseta nacional. Y los resultados son espectaculares.

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Este es apenas el punto de partida del plan de Francis Hernández. Se espera que en los próximos días se confirmen más nombres de jugadores hondureños que se unirán a las distintas categorías de la “H”.

La misión es clara: fortalecer nuestras selecciones con futbolistas de formación internacional para devolver a Honduras a los primeros planos del fútbol mundial.

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La gran noticia para la afición catracha es que Hernández ha logrado asegurar el compromiso de dos joyas que se forman en las mejores canteras del mundo:

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  • José Alfredo Rodríguez: Un talentoso defensor de solo 16 años que pertenece a La Masía del FC Barcelona. Rodríguez, quien incluso ha sido parte de las inferiores de España, ha decidido representar a la tierra de sus padres.
  • Welson Jiménez: Un veloz extremo que brilla en las reservas del Girona FC, una de las sensaciones de la liga española.
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La incorporación de jugadores del Barcelona y el Girona marca un precedente histórico en el nuevo proceso de selecciones, demostrando que Honduras ahora busca talento en el más alto nivel competitivo.

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