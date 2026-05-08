¿Por qué Honduras no ha vuelto al Mundial desde 2014?

La Selección de Honduras no ha podido romper la mala racha que tiene desde su última participación elas Copas del Mundo.

La Selección Honduras, conocida cariñosamente como “La H”, ha logrado poner el nombre del país en el mapa futbolístico mundial en tres ocasiones. Aunque hoy la afición espera con ansias el regreso a la máxima cita, el camino recorrido dejó huellas imborrables y figuras que se convirtieron en leyendas.

La última vez que los hondureños celebraron una clasificación fue para Brasil 2014. Bajo la dirección del técnico colombiano Luis Fernando Suárez, el equipo logró el boleto directo tras una eliminatoria emocionante, recordada especialmente por el histórico “Haztecoazo”, donde Honduras venció a México en su propio estadio.

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¿Por qué Honduras no ha vuelto desde entonces?

Rusia 2018: La selección se quedó a un paso. Logró llegar al repechaje internacional, pero perdió la serie definitiva contra Australia. Jorge Luis Pinto no pudo meter a la Bicolor a su cuarta justa mundialista a pesar de tener una buena camada.

Para Rusia 2018 se quedó a las puertas al ser eliminada por Australia en repechaje. Getty Images

Qatar 2022: Fue una de las eliminatorias más duras. El equipo sufrió una falta de resultados positivos constantes y terminó en el último lugar de la tabla final de Concacaf, lo que impidió cualquier posibilidad de clasificar. En esta eliminatoria estuvo Fabián Coito y Bolillo Gómez.

Honduras jugó la peor eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022. Getty Images

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United 2026: A pesar de que este Mundial era una oportunidad de oro debido a que los tres gigantes de la región (México, EE. UU. y Canadá) ya estaban clasificados por ser anfitriones, Honduras no logró aprovechar los cupos adicionales. Haití los dejó fuera y no les ajustó ni para clasificar al repechaje, Reinaldo Rueda no pudo cumplir su misión.

Camino a United 2026 fue la más dolorosa, ya que se quedó a las puertas de clasificar.

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A pesar de eso, Honduras tiene tres clasificaciones a las Copas del Mundo, la primera en España 1982 y la última en Brasil 2014. Sudáfrica 2010 fue un regreso tras 28 años de sequía y que se logró en durante una crisis política del país que ayudó para que todo volviera a la unidad.

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El Mundial de España 82′ es considerado como la mejor actuación. Honduras sorprendió al mundo al empatar 1-1 con el anfitrión, España, y luego 1-1 con Irlanda del Norte. Estuvo a minutos de pasar a la siguiente ronda.

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En Brasil 2014, Carlo Costly anotó ante Ecuador, rompiendo una sequía de 32 años sin que Honduras marcara un gol en una Copa del Mundo (el último había sido en 1982).

Actualmente la Selección de Honduras ha cambiado de técnico, es dirigida por el español José Francisco Molina, quien busca desde su lugar, devolver a la Bicolor a las Copas del Mundo en 2030.

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