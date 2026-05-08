Fantasma Figueroa anuncia una limpieza total en Comunicaciones: “No todos merecen estar acá”

Después del partido que tuvo Comunicaciones frente a Xelajú, por la ida de las semifinales de la Liga Nacional, Fantasma Figueroa sorprendió a propios y extraños con sus declaraciones en conferencia de prensa. El DT dio un anuncio que cambiará el futuro de muchos jugadores.

Tras el 2-2 en el Cementos Progreso, el técnico chileno aseguró que se irán 12 futbolistas del actual plantel que tienen los Cremas. En la próxima temporada trabajarán con 20 futbolistas y seis jóvenes que ayudarán a sumar minutos Sub-20.

“De este plantel se van 12 porque no todos merecen estar en un equipo como Comunicaciones. A lo mejor yo soy el 13 porque a veces cansa mucho todo esto. A mí me trajeron para hacer un trabajo y cumplí. Salvé al equipo y lo tengo jugando semifinales. Ni así los tengo contentos“, confirmó el Fantasma Figueroa.

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Fantasma Figueroa puso en duda su continuidad en Comunicaciones

Además de mencionar las bajas que tendrá el equipo en el Apertura 2026, el estratega del Albo puso en duda su continuidad. Él podría ser la baja número 13 si toma la decisión de no permanecer en el cargo cuando finalice el campeonato actual.

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El Fantasma también señaló a los aficionados que se ubican detrás de la banca y culpó a la dirigencia de demorar en las decisiones: “Hablo de esos tarados que los tengo atrás de la banca. Dejen trabajar, armar un equipo. Después sí pidan que este equipo sea el que yo vi en el 2001. Dimos un nombre hace dos meses y ya se lo llevó otro equipo. Las cosas se hacen tarde, se hacen mal“.

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Sobre el armado del equipo para el próximo campeonato agregó: “Tenemos que buscar dos jugadores por zona. Vamos a tener 20 en el plantel y seis jóvenes. Ese es el plantel que va a tener Comunicaciones conmigo o con otro técnico“.

En resumen

El entrenador Fantasma Figueroa anunció la salida de 12 futbolistas del plantel de Comunicaciones .

anunció la salida de del plantel de . El equipo reducirá su nómina a 20 profesionales y seis jóvenes para el Apertura 2026 .

y seis jóvenes para el . Figueroa condicionó su continuidad tras el empate 2-2 obtenido frente a Xelajú en semifinales.