Campeonó en Saprissa y Alajuelense, dejó el fútbol cuando nadie lo esperaba y hoy dedica su vida a cultivar cacao

En enero de 2026, Liga Deportiva Alajuelense anunció la salida de Sofía Varela, un movimiento que llamó la atención, más que nada, porque no respondía a una transferencia hacia otro equipo.

En cambio, tras desvincularse del club rojinegro, vigente nonacampeón del fútbol femenino costarricense, la delantera de 28 años decidió tomarse un impasse en su carrera profesional y hoy disfruta de una cotidianeidad que ha dado un giro insospechado.

Sofía Varela ya no está jugando en la Liga (LDA).

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La nueva vida de Sofía Varela

En el programa Acercándonos, de FUTV, Varela reveló que se encuentra metida de lleno en el mundo de la agricultura. ¿Cómo sucedió? La futbolista contó que es una apasionada del café, pero en San Carlos el grano no crecía. Entonces, pensó que le gustaría cultivar algo que tomara su tiempo y requiriera estar ahí para verlo crecer. Al buscar opciones, le llamó la atención el cacao.

“Empecé a investigar. En Guatuso había una gente, fui a las fincas, tengo un socio que es vecino, un alemán. Empezamos a hablar del tema y terminamos en una gira en Talamanca que me cambió la vida totalmente. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido“, contó la norteña, quien también celebró un título nacional con la camiseta del Deportivo Saprissa (2018), club en el que jugó entre 2018 y 2022 previo a su etapa en Alajuela.

Sofía Varela está enfocada en el cultivo de cacao (Instagram).

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”Fuimos con los indígenas gracias a Stephannie Blanco (su ex compañera en la Liga), su familia fue la que me recibió allá y nos han dado mucha información. Ahora estoy cultivando cacao y vamos a empezar una marca de barras de chocolate”, explicó la atacante.

¿Volver al fútbol?

Sobre la posibilidad de regresar a las canchas, Varela mencionó que es un tema que aborda seguido con su papá: “Creo que él es más fiebre que yo realmente. Si hay alguien a quienes les gusta que yo juegue son mis papás y me han empujado a ir por ahí”.

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Ambos han analizado qué pasaría si surge alguna opción interesante, posiblemente para regresar al extranjero. Sin embargo, su padre también le aconseja que esté tranquila y viva el presente, porque la siembra tiene sus propios tiempos.

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“No es que yo estoy ahí echándole agua todos los días, tiene su proceso y su forma, hay que dedicarle cierto tiempo, pero que esté tranquila, que la decisión que sea, él me va a ayudar. Sí ha estado ahí la bola entre tal vez sí y tal vez no”, concluyó la delantera.

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En síntesis

–Sofía Varela dejó Alajuelense y el fútbol profesional a los 28 años para dar un giro total a su vida en el campo.

– Tras investigar opciones agrícolas en San Carlos y Talamanca, hoy se dedica de lleno al cultivo de cacao y planea lanzar su propia marca de chocolate.

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-Aunque está enfocada en la agricultura, no descarta volver a las canchas si surge una oferta atractiva en el extranjero.