El papelón de Guatemala no fue nada: Las 5 peores goleadas en la historia de Centroamérica (Panamá sufrió un 11-0)

La herida está fresca y duele en todo el territorio chapín. El viernes 27 de marzo, la Selección de Guatemala firmó una de las presentaciones más desastrosas de su era reciente al caer aplastada 7-0 ante Argelia. El amistoso, disputado en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, Italia, desnudó de forma brutal todas las carencias del combinado centroamericano.

Errores imperdonables del portero Kenderson Navarro en la salida le abrieron la puerta a una Argelia demoledora, que afina detalles para enfrentar a Argentina en el Mundial 2026. Figuras de la talla de Amine Gouiri, Riyad Mahrez y Houssem Aouar no tuvieron piedad y construyeron una paliza que encendió todas las alarmas en el fútbol guatemalteco.

Guatemala no fue rival para la Selección de Argelia (Andrés ADF).-

Sin embargo, por más dolorosa que sea esta reciente humillación de la “Azul y Blanco”, la historia del fútbol de Centroamérica tiene páginas mucho más oscuras. Si el 7-0 te pareció una pesadilla, preparate para repasar las verdaderas “masacres” de nuestra región.

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El Top 5 de las peores goleadas en la historia de Centroamérica

5. Guatemala: 9-1 ante Costa Rica (1955)

Irónicamente, la selección que hoy sufre el 7-0 ante los argelinos, tiene una mancha histórica aún más grande en sus propios registros. El 24 de julio de 1955, en San José, Costa Rica le pasó por encima a los chapines con un 9-1 que se mantiene como el margen estadístico más abultado en su contra (-8 goles).

4. Honduras: 9-0 ante Guatemala (1921)

El 14 de septiembre de 1921, en los Juegos del Centenario de la Independencia, los chapines le propinaron a Honduras la peor derrota de su historia. Como contraste en la era moderna, vale recordar que la “H” también sufrió un lapidario 6-0 ante Canadá en la Copa Oro de 2025.

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3. El Salvador: 10-1 ante Hungría (1982)

Aunque la diferencia es de “solo” 9 goles, esta es la goleada más famosa y dolorosa de toda Centroamérica porque ocurrió en la máxima vitrina: el Mundial de España 1982.

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La “Selecta” llegó con muchísimos problemas de logística derivados de la guerra civil en su país, y los húngaros no perdonaron. Hoy en día, sigue siendo la peor goleada encajada en toda la historia de las Copas del Mundo.

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2. Nicaragua: 10-0 ante Honduras (1946) y 11-1 ante Curazao (1950)

El conjunto pinolero comparte su peor registro histórico con dos palizas idénticas en cuanto a margen de goles de diferencia (-10). Primero, fueron masacrados por la “H” en el Campeonato CCCF de 1946 disputado en San José. Apenas cuatro años después, en 1950, Curazao (bajo el nombre de Antillas Neerlandesas) les recetó un 11-1 jugando en Ciudad de Guatemala.

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1. Panamá: 11-0 ante Costa Rica (1938)

La mayor humillación del área ocurrió el 16 de febrero de 1938 durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de los cuales Panamá era el mismísimo país anfitrión.

La Sele tica no tuvo ningún tipo de piedad y los aplastó con una diferencia de 11 goles. La prensa costarricense de la época sacó un titular lapidario que todavía se recuerda con dolor en suelo canalero: “Un gol por cada panameño”.

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La delantera tricolor que no tuvo misericordia con Panamá (El Buzón de Rodrigo).

En síntesis

–La Selección de Guatemala firmó un desastre monumental al caer 7-0 ante Argelia, viéndose ampliamente superada tras jugar sin su técnico principal, Luis Fernando Tena, en el banquillo.

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– A pesar de la humillación chapina, la peor goleada en la historia de Centroamérica le pertenece a Panamá, que sufrió un lapidario e histórico 11-0 a manos de Costa Rica en 1938.

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– El ranking de las peores palizas del área también incluye el doloroso 10-1 que Hungría le recetó a El Salvador en el Mundial de España 82, y el 9-1 de Costa Rica sobre la propia Guatemala en 1955.