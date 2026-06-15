Irak vs. Noruega: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo I del Mundial 2026 en Centroamérica

Entérate de todos los detalles del debut de Haaland en el Mundial 2026. Irak llega con la ilusión de hacer una gran presentación.

Irak y Noruega debutan este martes 16 de junio en el Mundial 2026 con un cruce importante por el Grupo I. El partido se jugará en el Gillette Stadium de Foxborough, que durante la Copa del Mundo aparece bajo la denominación FIFA de Boston Stadium.

El duelo marca el regreso mundialista de dos selecciones con historias distintas. Irak vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 1986, mientras que Noruega jugará su primer Mundial desde 1998, con Erling Haaland como gran figura.

ver también Calendario del Mundial 2026 para imprimir: descarga el fixture completo en PDF

A qué hora juegan Irak vs. Noruega por el Mundial 2026

Estos son los horarios del encuentro en Centroamérica:

4:00 p.m.: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 5:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Irak vs. Noruega en Centroamérica

Estas son las opciones para ver el partido en Centroamérica:

Panamá: Tigo Sports

Tigo Sports Costa Rica: Fox+ y TDMAX

Fox+ y TDMAX El Salvador: Tigo Sports

Tigo Sports Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports

Tigo Sports Nicaragua: Tigo Sports

Así llega Irak al debut mundialista

Irak llega al Mundial con una carga emocional enorme. La selección asiática vuelve al torneo después de 40 años y buscará empezar con un resultado que le permita competir en un grupo exigente.

En la preparación reciente, el equipo cayó 2-0 ante Venezuela, empató 1-1 con España y venció 1-0 a Andorra. Antes, había conseguido una victoria clave 2-1 ante Bolivia en el repechaje intercontinental, resultado que terminó de sellar su regreso a la Copa del Mundo.

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El equipo dirigido por Graham Arnold tiene en Aymen Hussein a su principal referencia ofensiva. El delantero aparece como una pieza clave para una selección que necesita orden, eficacia y carácter para sostenerse en el debut.

Noruega vuelve con Haaland como gran estrella

Noruega llega al Mundial con buenas sensaciones y con una generación que despierta expectativa. El equipo dirigido por Ståle Solbakken vuelve a una Copa del Mundo por primera vez desde 1998, una ausencia larga para una selección que ahora cuenta con nombres de peso en Europa.

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En sus últimos partidos, Noruega empató 1-1 ante Marruecos, venció 3-1 a Suecia y también igualó 0-0 con Suiza. Además, cerró el 2025 con una goleada 4-1 ante Italia en las Eliminatorias europeas, un resultado que reforzó la confianza del grupo.

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El gran foco estará en Erling Haaland. El delantero llega como la figura absoluta del equipo y con una marca impactante en la selección: 55 goles en 50 partidos.

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Un cruce inédito en el Mundial

El partido entre Irak y Noruega tiene un dato especial: será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en una Copa del Mundo y también su primer cruce en torneos oficiales de mayores.

Eso le agrega un condimento extra al debut. Irak intentará apoyarse en su orden colectivo y en el impulso emocional de su regreso mundialista, mientras que Noruega buscará imponer su jerarquía ofensiva desde el inicio.

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En un Grupo I que también integran Francia y Senegal, empezar con puntos puede ser decisivo.