Este martes, tanto Panamá como Croacia pueden quedar muy complicados y éste es el pronóstico de la IA para el partido.

El Mundial 2026 no da tregua y el Grupo L trae este martes 23 de junio un duelo clave en el Toronto Stadium: Panamá vs. Croacia. Tras caer en sus respectivos debuts mundialistas (los canaleros por un ajustado 1-0 ante Ghana y los europeos por 4-2 contra Inglaterra), ambas selecciones necesitan ganar con urgencia para no despedirse temprano del sueño de clasificar a la siguiente ronda.

Ansiosos por que llegue el encuentro, en Fútbol Centroamérica hemos consultado a la Inteligencia Artificial para intentar saber cómo saldrá el encuentro. Y tras analizar el rendimiento reciente, los esquemas tácticos y el presente de las plantillas, ya tenemos una predicción sobre lo que podría suceder con el equipo de Thomas Christiansen.

ver también Sin Adalberto Carrasquilla: la alineación de Panamá vs. Croacia para el juego clave del Mundial 2026

El análisis del partido

Croacia llega herida pero con un arsenal de primer nivel. A pesar de sus errores defensivos y su caída ante los ingleses, el equipo de Zlatko Dalić logró anotar dos goles mediante Petar Musa y Martin Baturina, demostrando que su capacidad ofensiva sigue intacta. El plan balcánico pasará por dominar el mediocampo y asfixiar la salida canalera desde el primer minuto.

Por su parte, Panamá dejó una imagen muy digna, ordenada y combativa en su debut. La mala noticia para los centroamericanos es que no se recuperó su eje fundamental: Adalberto “Coco” Carrasquilla.

Así formaría Panamá contra Coacia, sin Carrasquilla.

Panamá vs. Croacia: la predicción exacta de la IA

Ante este escenario, Gemini, la IA de Google, no dudó: “Teniendo en cuenta la urgencia de ambos equipos, la jerarquía individual y los sistemas tácticos, el partido se perfila para ser muy cerrado en la primera mitad. Panamá intentará mantener su bloque sólido, pero la necesidad obligará a abrir los espacios en el complemento”.

Publicidad

Publicidad

Resultado exacto pronosticado: Panamá 1-2 Croacia

Desarrollo esperado:

Croacia tomará la iniciativa del balón, mientras que Panamá buscará lastimar en velocidad. La jerarquía europea en la definición y la pelota parada terminarán pesando en la segunda mitad, aunque la selección panameña logrará descontar y mantendrá el suspenso hasta el pitazo final.

Publicidad

ver también FIFA alerta a Panamá antes del partido con Croacia y manda un mensaje sobre Luka Modric que preocupa a Thomas Christiansen

Los posibles goleadores

Por Panamá:

Ismael Díaz o José Fajardo. Los atacantes canaleros serán los encargados de capitalizar los contragolpes, aprovechando los espacios y las espaldas de los laterales croatas cuando estos se sumen al ataque.

Publicidad

Por Croacia:

Petar Musa y Mateo Kovačić. La presión alta, los remates de media distancia y el poderío en el juego aéreo serán las principales armas de la escuadra europea para perforar el bloque defensivo panameño.

Publicidad

Kovačić es una amenada para Panamá.

En síntesis

23 de junio : El equipo de Thomas Christiansen enfrenta a Croacia en Toronto.

: El equipo de Thomas Christiansen enfrenta a Croacia en Toronto. Panamá 1-2 Croacia : Es el resultado exacto pronosticado por la IA Gemini.

: Es el resultado exacto pronosticado por la IA Gemini. Adalberto Carrasquilla: El mediocampista panameño no logró recuperarse para este encuentro.

Publicidad