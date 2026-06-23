El Mundial 2026 no da tregua y el Grupo L trae este martes 23 de junio un duelo clave en el Toronto Stadium: Panamá vs. Croacia. Tras caer en sus respectivos debuts mundialistas (los canaleros por un ajustado 1-0 ante Ghana y los europeos por 4-2 contra Inglaterra), ambas selecciones necesitan ganar con urgencia para no despedirse temprano del sueño de clasificar a la siguiente ronda.
Ansiosos por que llegue el encuentro, en Fútbol Centroamérica hemos consultado a la Inteligencia Artificial para intentar saber cómo saldrá el encuentro. Y tras analizar el rendimiento reciente, los esquemas tácticos y el presente de las plantillas, ya tenemos una predicción sobre lo que podría suceder con el equipo de Thomas Christiansen.
ver también
Sin Adalberto Carrasquilla: la alineación de Panamá vs. Croacia para el juego clave del Mundial 2026
El análisis del partido
Croacia llega herida pero con un arsenal de primer nivel. A pesar de sus errores defensivos y su caída ante los ingleses, el equipo de Zlatko Dalić logró anotar dos goles mediante Petar Musa y Martin Baturina, demostrando que su capacidad ofensiva sigue intacta. El plan balcánico pasará por dominar el mediocampo y asfixiar la salida canalera desde el primer minuto.
Por su parte, Panamá dejó una imagen muy digna, ordenada y combativa en su debut. La mala noticia para los centroamericanos es que no se recuperó su eje fundamental: Adalberto “Coco” Carrasquilla.
Así formaría Panamá contra Coacia, sin Carrasquilla.
Panamá vs. Croacia: la predicción exacta de la IA
Ante este escenario, Gemini, la IA de Google, no dudó: “Teniendo en cuenta la urgencia de ambos equipos, la jerarquía individual y los sistemas tácticos, el partido se perfila para ser muy cerrado en la primera mitad. Panamá intentará mantener su bloque sólido, pero la necesidad obligará a abrir los espacios en el complemento”.
- Resultado exacto pronosticado: Panamá 1-2 Croacia
Desarrollo esperado:
Croacia tomará la iniciativa del balón, mientras que Panamá buscará lastimar en velocidad. La jerarquía europea en la definición y la pelota parada terminarán pesando en la segunda mitad, aunque la selección panameña logrará descontar y mantendrá el suspenso hasta el pitazo final.
ver también
FIFA alerta a Panamá antes del partido con Croacia y manda un mensaje sobre Luka Modric que preocupa a Thomas Christiansen
Los posibles goleadores
Por Panamá:
- Ismael Díaz o José Fajardo. Los atacantes canaleros serán los encargados de capitalizar los contragolpes, aprovechando los espacios y las espaldas de los laterales croatas cuando estos se sumen al ataque.
Por Croacia:
- Petar Musa y Mateo Kovačić. La presión alta, los remates de media distancia y el poderío en el juego aéreo serán las principales armas de la escuadra europea para perforar el bloque defensivo panameño.
Kovačić es una amenada para Panamá.
En síntesis
- 23 de junio: El equipo de Thomas Christiansen enfrenta a Croacia en Toronto.
- Panamá 1-2 Croacia: Es el resultado exacto pronosticado por la IA Gemini.
- Adalberto Carrasquilla: El mediocampista panameño no logró recuperarse para este encuentro.