“Nuevo jugador de Saprissa”: Erick Lonnis cierra el fichaje de una joya con el visto bueno de Kendall Waston

Saprissa incorporó a una promesa que llega desde Fútbol Consultants y desde hace tiempo cuenta con el acompañamiento de Kendall Waston.

En las últimas horas se confirmó la llegada al Deportivo Saprissa de una promesa de apenas 16 años que ya cuenta con experiencia en las divisiones menores de la Selección de Costa Rica.

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Se trata de Jefrey Urbina, volante de características ofensivas que se incorpora a las filas moradas procedente del semillero de Fútbol Consultants, donde se destacó como capitán y una de las principales figuras de su categoría.

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La noticia fue difundida por la página partidaria La Cueva del Monstruo. “¡BIENVENIDO AL MÁS GRANDE! Jefrey Urbina es nuevo jugador del Deportivo Saprissa”, publicaron en sus redes sociales para anunciar la incorporación del juvenil.

¿Quién es Jefrey Urbina, la nueva joya de Saprissa?

Jefrey Steven Urbina Ordóñez nació en Guápiles el 20 de marzo de 2010. Comenzó a jugar al futbol alrededor de los siete años y dio sus primeros pasos de la manera más tradicional: después de salir de la escuela, pasaba las tardes jugando mejengas con sus hermanos en el patio de su casa.

El joven arribó a Fútbol Consultants en 2022. Cuando jugaba para el equipo de su barrio cuando otro conjunto lo invitó a reforzarlo en una final, precisamente ante Consultants. Su actuación llamó la atención de los entrenadores rivales, quienes después de aquel encuentro le ofrecieron incorporarse a sus divisiones menores.

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Urbina era el capitán de su categoría en Fútbol Consultants (Facebook).

El problema era que Jefrey vivía y estudiaba en Guápiles, mientras que las prácticas se realizaban en San José entre las seis y las ocho de la noche. Como el último bus de regreso partía antes de que terminara el entrenamiento, durante cerca de tres años solamente podía practicar y disputar partidos los fines de semana.

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Cuando empezaron a llegar las primeras convocatorias a las selecciones menores de Costa Rica, sostener esa rutina se volvió imposible. Así, a comienzos de 2025 se mudó primero a San Sebastián y posteriormente a Santa Ana.

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El vínculo de Jefrey Urbina con Kendall Waston

La relación entre Urbina y Kendall Waston también nació en Fútbol Consultants. El defensor de Saprissa llevaba a entrenar allí a su hijo Keysaack, quien compartía equipo y prácticas con el volante guapileño.

Waston conoció las dificultades que enfrentaba Urbina para sostener su formación y, junto con su esposa Priscila Robles, se comunicó con los padres del juvenil para ofrecerle un lugar dentro de su hogar. Desde entonces, Jefrey vive con la familia del portentoso zaguero en Santa Ana.

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Jefrey Urbina fue “adoptado” por Kendall Waston (Facebook).

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Además de aconsejarlo dentro del campo, el referente morado procura que el juvenil mantenga buenas calificaciones y que no descuide sus estudios mientras persigue el sueño de convertirse en futbolista profesional.