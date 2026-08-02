Concacaf cambió el horario y la sede: cuándo y dónde juega Costa Rica vs. Haití por el Premundial Sub-20

Costa Rica recibió una modificación de último momento para el partido más importante del Premundial Sub-20.

La Selección Sub-20 de Costa Rica deberá modificar sus planes para el partido que definirá su futuro en el Premundial de Concacaf. Este domingo, la Federación Costarricense de Fútbol informó que el encuentro de cuartos de final ante Haití cambió tanto de horario como de escenario.

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Originalmente, el compromiso estaba programado para el martes 4 de agosto a las 4:30 p. m. (horario de Centroamérica) en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla.

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Sin embargo, la organización decidió adelantar y trasladar el partido a otro recinto cercano. Hasta el momento, la Fedefútbol no dio a conocer las razones de la modificación.

¿Cuándo y dónde juega Costa Rica contra Haití?

El partido se disputará finalmente este martes 4 de agosto a las 2:00 p. m. (hora de Costa Rica) en el Estadio Universitario BUAP, ubicado también en Puebla. Para Panamá, el comienzo será a las 3:00 p. m.

La nueva sede no resulta desconocida para la Tricolor, ya que el Universitario BUAP fue utilizado durante la fase de grupos. No obstante, la planificación original de la Concacaf establecía que todos los cuartos de final se desarrollarían en el Estadio Cuauhtémoc.

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Costa Rica se medirá con Haití en el Estadio Universitario de la BUAP, con capacidad para 19,283 espectadores (BUAP).

El encuentro podrá verse en Costa Rica a través de ESPN, Disney+ y TDMAX. Además de avanzar a las semifinales del torneo, el ganador asegurará automáticamente uno de los cuatro boletos de Concacaf para el Mundial Sub-20 de 2027.

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Costa Rica y Haití se juegan todo en 90 minutos

Costa Rica llegó a esta instancia como el mejor segundo de la fase de grupos. El equipo dirigido por Randall Row sumó seis puntos y terminó con una diferencia de goles de +2 después de vencer 1-0 a Guatemala, caer 2-0 frente a México y golear 4-1 a Antigua y Barbuda.

Haití también terminó con seis unidades, aunque registró una diferencia de -1. El conjunto caribeño perdió 3-0 ante Estados Unidos, pero reaccionó con triunfos por 3-2 sobre Cuba y 2-1 frente a El Salvador para quedarse con el segundo lugar del Grupo A.

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La Sele buscará alcanzar la décima clasificación mundialista de su historia en la categoría. Para conseguirla no dependerá de ningún otro resultado: una victoria ante Haití será suficiente para avanzar a semifinales y sellar su presencia en Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.