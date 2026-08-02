“Hay propuesta formal”: el fichaje que todo Saprissa le exigía a Erick Lonnis está muy cerca de un rival directo

Saprissa reforzó varias zonas en este mercado, pero una decisión de Erick Lonnis dejó inconforme a buena parte de la afición.

Deportivo Saprissa aprovechó el actual mercado de fichajes para reforzar distintas zonas del campo. Sebastián Padilla llegó para darle mayores alternativas al mediocampo defensivo, Andrey Soto se incorporó como una opción más ofensiva y Keyshwen Arboine fue contratado para sumar velocidad y desequilibrio por las bandas.

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Los movimientos, sin embargo, no terminaron de conformar a un sector considerable de la afición morada. Muchos seguidores esperaban que la gerencia deportiva encabezada por Erick Lonnis también incorporara un arquero de experiencia que pudiera aumentar la competencia bajo los tres palos.

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El puesto pertenece actualmente a Abraham Madriz, quien con apenas 22 años fue elegido como el mejor jugador joven del Clausura 2026 en los premios de la Unafut. Su rendimiento también despertó interés en el extranjero y ya tendría propuestas para continuar su carrera fuera de Costa Rica.

Abraham Madriz es el arquero titular de los tibaseños (Instagram).

Ante ese escenario, buena parte del saprissismo reclamó con insistencia la contratación de Antonny Monreal, el experimentado guardameta mexicano que quedó en condición de agente libre después del descenso administrativo de Municipal Liberia.

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Antonny Monreal está cerca de firmar con Escorpiones

A pesar del clamor de su afición, Saprissa decidió mantener su apuesta por los porteros jóvenes que ya forman parte de la institución. Ahora, Monreal está muy cerca de continuar su carrera en Escorpiones de Belén, el equipo que acaba de incorporarse a la Liga Promérica.

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“Anthony Monreal está cerca de ser portero de Escorpiones, esperan cerrarlo la otra semana. Hay propuesta formal”, informó este domingo el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales.

¿Por qué Saprissa no hizo el intento por Monreal?

Erick Lonnis ya había dejado claro que la decisión de no fichar a Monreal estuvo relacionada con el proyecto deportivo que la directiva de Saprissa pretende desarrollar en la portería.

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“Me cae bien Antonny, he hablado con él un par de veces. Ha hecho paradas impresionantes, es muy buen portero, tiene personalidad… pero tenemos un proyecto con nuestros arqueros y no tiene que ver con las condiciones de Monreal, que es un grandísimo portero”, aseguró el gerente deportivo.

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Lonnis remarcó que el Monstruo está atravesando un proceso de renovación gradual y que todos los guardametas que integran actualmente la estructura del club tienen 23 años o menos.

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“No se trata de Antonny, sino de nosotros, de lo que queremos hacer. Yo le tengo un aprecio particular, lo he hablado con él: aunque es un gran arquero, nosotros tenemos eso cubierto”, explicó.