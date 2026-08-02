¿Por qué no juega Mariano Torres en Saprissa vs. San Carlos por el Apertura 2026?

Mariano Torres viene de ser titular y anotar por la Copa Centroamericana, pero no estará disponible para Hernán Medford en la segunda jornada del campeonato nacional.

Este domingo 2 de agosto, Deportivo Saprissa recibe a la AD San Carlos en La Cueva por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026. Los morados buscarán repetir el funcionamiento que mostraron en la goleada 5-1 ante Pérez Zeledón, resultado que los dejó en la cima del campeonato después de su primera presentación.

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Del otro lado estará el equipo dirigido por Walter “Paté” Centeno, que tendrá su debut dentro de la cancha. San Carlos no pudo disputar la jornada inaugural debido a la suspensión de su licencia y perdió 3-0 en el escritorio frente a Escorpiones de Belén.

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En este contexto, algunos aficionados morados podrían llevarse una sorpresa cuando sintonicen el partido y no encuentren a Mariano Torres ni en la alineación titular de Hernán Medford ni entre los suplentes, especialmente teniendo en cuenta que el capitán morado viene de ser titular y marcar un gol en la victoria 2-1 ante UMECIT por la Copa Centroamericana.

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El motivo por el que Mariano Torres no juega ante San Carlos

Mariano fue expulsado sobre el cierre del primer tiempo de la Recopa de Costa Rica ante Herediano. El mediocampista argentino de 39 años llegó tarde a una pelota dividida y cometió una fuerte infracción contra Emerson Bravo, acción que el árbitro revisó en el VAR antes de mostrarle la tarjeta roja directa.

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Posteriormente, el Tribunal Disciplinario lo castigó con dos partidos de suspensión y una multa de 250 mil colones por juego brusco grave. El argentino ya cumplió la primera fecha ante Pérez Zeledón y completará la sanción este domingo frente a los Toros del Norte.

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El castigo se aplica únicamente en las competencias nacionales, razón por la que pudo jugar durante la semana por la Copa Centroamericana. Sin embargo, todavía no está habilitado para volver a participar en el Apertura 2026.

¿Cuándo podrá volver a jugar Mariano Torres?

Una vez cumplida la suspensión ante San Carlos, Mariano Torres quedará nuevamente a disposición de Hernán Medford para la tercera jornada del Apertura 2026, en la que Saprissa tiene programado visitar a Puntarenas FC.

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Antes de ese compromiso, el capitán también podrá participar en el encuentro frente a Alianza FC de Panamá por la Copa Centroamericana, ya que la sanción no afecta su presencia en el torneo de Concacaf.