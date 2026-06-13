Inglaterra sufre un robo en pleno Mundial 2026: El rival de Panamá recibe buenas noticias tras el incidente polémico

La Selección de Inglaterra inició su participación en el Mundial 2026 con un problema tan inesperado como incómodo: el robo de parte de su equipamiento oficial durante el traslado logístico entre Florida y Kansas City. El incidente sacudió la concentración de los Tres Leones a pocos días del debut del equipo dirigido por Thomas Tuchel.

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Robo durante el traslado logístico

La delegación inglesa denunció la desaparición de paquetes con material de entrenamiento mientras eran trasladados desde West Palm Beach hacia la Soccer Village de Kansas City, base elegida por Inglaterra para la fase de grupos del Mundial.

La preocupación inicial fue especialmente grande porque varias de las piezas desaparecidas eran personalizadas para los futbolistas. Las botas habían sido confeccionadas para adaptarse a las necesidades específicas de cada jugador y optimizar su rendimiento durante el torneo, por lo que su pérdida obligaba a buscar reemplazos de emergencia y reajustar la planificación logística del equipo.

La policía recuperó la mayor parte del material

Horas después de que el caso trascendiera, la situación comenzó a estabilizarse. La Policía de Kansas City informó este sábado que había recuperado la mayoría del material robado y que dos sospechosos fueron puestos bajo custodia mientras continúa la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.

El portavoz policial, Phil DiMartino, confirmó las detenciones, y el alcalde Quinton Lucas explicó que las autoridades locales, estatales y federales trabajan para determinar el punto exacto donde se produjo el robo y si existen más implicados.

La Federación Inglesa mantiene coordinación permanente con las autoridades y con la organización del Mundial para reforzar la seguridad de la delegación y evitar nuevos incidentes. El episodio se produce después de que Inglaterra eligiera Kansas City como centro operativo por su ubicación estratégica, pese a que no disputará partidos de la fase de grupos en esa ciudad.

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En lo deportivo, el calendario inglés no se modifica: el debut en el Grupo L será el 17 de junio ante Croacia en Dallas, luego enfrentará a Ghana en Boston el 23 de junio y cerrará la fase de grupos contra Panamá en Nueva York/Nueva Jersey, con la esperanza de que el susto logístico quede definitivamente atrás antes del primer partido.