El cruce entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 revivió una de las fake news más insólitas sobre Kylian Mbappé.

El duelo entre Francia y Paraguay a todo o nada por los octavos de final del Mundial 2026 trajo a la memoria una vieja y curiosa fake news. Según una historia que se viralizó masivamente hace algunos años, el talento “sudamericano” de Kylian Mbappé tenía una explicación directa y sorprendente: su madre era paraguaya.

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La anécdota, aunque pintoresca y muy compartida en su momento, es completamente falsa. Aquí repasamos cómo se gestó este mito mundialista y qué dice realmente la historia familiar del delantero.

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El origen de la mentira: entre el tereré y el idioma guaraní

La narrativa comenzó a circular a través de posteos en Facebook y otras redes sociales. Diferentes publicaciones aseguraban, con total seriedad y cientos de miles de likes, que la madre del actual jugador del Real Madrid había nacido en Paraguay y que, puertas adentro, la familia mantenía vivas las tradiciones del país sudamericano.

Los virales afirmaban con seguridad que la madre de Kylian era una paraguaya que había emigrado a Europa buscando un futuro mejor. Según esa fantasía, ella le había inculcado sus raíces al campeón del mundo al enseñarle a hablar fluido el idioma guaraní y hasta señalaban como el gran secreto de su estado físico a su consumo de tereré, la tradicional infusión de yerba mate con agua fría, antes de los partidos y entrenamientos.

El mito escaló a tal punto que muchos usuarios llegaron a justificar la noticia argumentando que el apellido “Mbappé” sonaba increíblemente similar al vocablo guaraní *”Mba’e”, que significa “¿Qué?”. Sin embargo, detrás de la imaginación de los internautas, no había una sola gota de verdad.

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Mbappé no tiene nada de paraguayo. (Getty Images)

Está chequeado: ésta es la verdadera historia familiar

Tal como detalló el portal de verificación de datos Chequeado tras rastrear el origen de la cadena, no existe ningún tipo de vínculo entre el astro francés y Paraguay. La ascendencia de Kylian es puramente afro-europea y está muy bien documentada.

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Fayza Lamari, su madre, es francesa, nacida en la localidad de Bondy (Seine-Saint-Denis) en los suburbios de París. Tiene raíces argelinas (de origen cabilio) y nunca pisó suelo paraguayo. De hecho, fue una destacada figura del deporte local: jugó al handball en la Primera División de Francia para el club AS Bondy desde finales de los años 90 hasta el 2001.

Wilfried Mbappé, su padre, tiene orígenes cameruneses y también forjó su vida en el deporte como futbolista y posteriormente como entrenador de divisiones inferiores en Francia.

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Mbappé junto a sus padres el día que fue presentado en Real Madrid. (Getty Images)

El único cruce con Paraguay será en la cancha

Este sábado 4 de julio, Kylian Mbappé finalmente estará frente a frente con Paraguay. Pero no será en una reunión familiar para compartir tereré ni chipá sino en el campo de juego, buscando meter a Francia en los cuartos de final del Mundial.

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El partido, que se jugará en Filadelfia comenzará a las 3.00 pm de Centroamérica (4.00 pm de Panamá) y se podrá ver por los siguientes canales:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

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En síntesis