¿Se suspende México vs. Inglaterra en el Estadio Azteca? La decisión de la FIFA que tiene en vilo al Mundial 2026

El México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 quedó bajo alerta por el clima en la Ciudad de México.

México vs. Inglaterra, uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026, quedó envuelto en incertidumbre a minutos del pitazo inicial programado para las 6:00 p.m. de Centroamérica y 7:00 p.m. de Panamá.

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La fuerte tormenta que está cayendo sobre la Ciudad de México obligó a activar el protocolo de seguridad en el Estadio Azteca, donde el Tri debe enfrentar a una de las grandes potencias europeas.

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Siguiendo el protocolo de la FIFA para tormentas eléctricas, el estadio emitió una orden de shelter-in-place, es decir, que las personas presentes en el recinto debían resguardarse en el lugar por el mal tiempo. La medida se tomó por la presencia de lluvia intensa y actividad eléctrica antes del partido entre México e Inglaterra.

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La decisión de la FIFA

La decisión de la FIFA, por ahora, no es suspender definitivamente el encuentro. El partido sigue programado, pero quedó bajo vigilancia climática. Si se detectan rayos dentro de un radio de 8 millas alrededor del estadio, el juego debe detenerse automáticamente y se activa una demora mínima de 30 minutos. Ese reloj vuelve a empezar cada vez que se registra una nueva descarga eléctrica cerca del recinto.

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Fuertes lluvias y rieso de actividad eléctrica en el Azteca (Getty Images).

México ya vivió una situación parecida en su partido ante Ecuador, que sufrió una demora de una hora por condiciones climáticas similares en el mismo recinto. Ahora, el escenario se repite justo antes de un cruce mucho más pesado: octavos de final, Estadio Azteca lleno y el equipo de Javier Aguirre frente a Inglaterra

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La FIFA esperará la evolución del clima en la Ciudad de México y tomará la decisión final según la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y aficionados dentro del mítico estadio.