Cuál es el ranking FIFA de México y cuántos puestos lo separan de Inglaterra en el Mundial 2026

México e Inglaterra con una brecha corta en la clasificación mundial.

México llega al partido contra Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 por debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con un contexto muy favorable: juega como anfitrión, en el Azteca y sin haber recibido goles en todo el torneo.

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En la actualización previa al Mundial, México aparece en el puesto 14, mientras que Inglaterra ocupa el lugar 4. Es decir, entre ambas selecciones hay 10 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo europeo.

El partido se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca. Para México, será una oportunidad de oro para volver a cuartos de final; para Inglaterra, una prueba durísima en uno de los escenarios más complicados del Mundial.

Cuál es el ranking FIFA de México

México ocupa el puesto 14 del ranking FIFA, una ubicación que lo deja fuera del top 10, pero muy cerca de las principales selecciones del mundo.

Su Mundial 2026 viene siendo muy sólido. El Tri ganó el Grupo A con puntaje perfecto, no recibió goles y luego eliminó a Ecuador en los 16avos. En total, llega a este cruce con cuatro victorias consecutivas y el arco invicto.

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Esa campaña le permite llegar al partido contra Inglaterra con más argumentos que los que marca el ranking. México no solo juega en casa: también llega con una estructura defensiva confiable y con una confianza que creció partido a partido.

Cuál es el ranking FIFA de Inglaterra

Inglaterra está en el puesto 4 del ranking FIFA, 10 lugares por encima de México.

La ubicación refleja el peso de una selección que llegó al Mundial como candidata. El equipo inglés tiene una de las plantillas más profundas del torneo, con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice y Bukayo Saka.

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En la fase de grupos, Inglaterra terminó primera del Grupo L con 7 puntos. Después eliminó a Congo en los 16avos, aunque sin despejar todas las dudas futbolísticas. Ante México tendrá una prueba diferente: no solo enfrentará a un rival competitivo, sino también al Azteca y a la altura.

Cómo llegaron México e Inglaterra al cruce

México ganó el Grupo A y luego eliminó a Ecuador en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

México 2-0 Sudáfrica

México 1-0 Corea del Sur

México 3-0 República Checa

México 2-0 Ecuador

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Inglaterra ganó el Grupo L y luego eliminó a República Democrática del Congo.

Sus resultados en el torneo fueron:

Inglaterra 4-2 Croacia

Inglaterra 0-0 Ghana

Inglaterra 2-0 Panamá

Inglaterra 2-1 Congo

México quiere que el Azteca pese más que el ranking

La diferencia de 10 puestos favorece a Inglaterra, pero México tiene condiciones muy concretas para equilibrar el cruce.

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La primera es la localía. El Tri jugará en el Azteca, con mayoría de aficionados mexicanos y en una altura que puede afectar el rendimiento inglés. La segunda es su solidez: México todavía no recibió goles en el Mundial.

Para México, ganarle a Inglaterra sería una victoria histórica. No solo por avanzar a cuartos, sino porque implicaría eliminar a una selección top 5 del ranking FIFA y campeona del mundo.

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Inglaterra busca imponer jerarquía en territorio hostil

Inglaterra llega mejor ubicada en el ranking y con mayor peso individual.

El equipo de Tuchel tiene recursos para dominar la pelota, atacar con velocidad y lastimar en pelota parada. Sin embargo, el partido puede exigir algo más que talento: paciencia, resistencia física y control emocional.

El Azteca no perdona las desconcentraciones. Si Inglaterra no logra adaptarse rápido al ritmo, a la altura y al ambiente, México puede convertir el partido en una prueba mucho más incómoda de lo que indica la diferencia de ranking.

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Datos de México vs. Inglaterra