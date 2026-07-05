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Donald Trump mete mano en el Mundial 2026: la llamada desde la Casa Blanca que presionó a la FIFA por la roja a Balogun

El delantero de Estados Unidos había sido expulsado ante Bosnia-Herzegovina y debía perderse el cruce contra Bélgica, pero la FIFA decidió dejar la sanción en suspenso. ¿Qué pasó en el medio?

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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¿La Casa Blanca llamó a Infantino?
© Getty.¿La Casa Blanca llamó a Infantino?

Folarin Balogun había sido expulsado en la victoria por 2-0 de la selección de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina, por los 16avos de final del Mundial 2026. Automáticamente, la roja dejaba al delantero fuera del siguiente cruce ante Bélgica.

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Sin embargo, la FIFA revisó el caso en la previa del encuentro y decidió suspender la sanción, dejando a Balogun habilitado para jugar ante los Red Devils. Como no podía ser de otra manera, la decisión generó un escándalo inmediato por el beneficio que representa para una de las selecciones anfitrionas del torneo.

Balogun fue expulsado en 16vos, pero aun así jugará los 8vos de final (Getty Images).

Balogun fue expulsado en 16vos, pero aun así jugará los 8vos de final (Getty Images).

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Donald Trump celebró el fallo

Donald Trump, el cuadragésimo séptimo presidente de los Estados Unidos, celebró la decisión del ente que tiene como mandatario a Gianni Infantino con un breve mensaje a través de las redes sociales: “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”.

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No sorprende que el caso levante suspicacias: Balogun pasó de suspendido a disponible justo antes de un partido clave para la selección que dirige Mauricio Pochettino, con la Casa Blanca siguiendo de cerca el tema e Infantino en una relación cada vez más cercana al poder político norteamericano.

“La Casa Blanca hizo una llamada a la FIFA”

Por si fuera poco, el periodista deportivo Ben Jacobs se encargo de sumarle una capa más al escándalo al informar que “La Casa Blanca hizo una llamada directa a la FIFA para pedirle a Gianni Infantino que revise la tarjeta roja de Folarin Balogun.”

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FIFA fue consultada por esa versión y se remitió a la decisión de su comité disciplinario. Según las fuentes del organismo, la influencia de la Casa Blanca no podía afectar el fallo, ya que la resolución se apoyó en las facultades del Artículo 27.

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Pero esta explicación no sirvió para terminar de zanjar la discusión. En un Mundial organizado en territorio estadounidense y bajo la influencia de uno de los hombres más poderosos del mundo, cualquier señal de posible presión política sobre los desginios de la FIFA quedará expuesta al escrutinio.

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