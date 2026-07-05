México vs. Inglaterra suspendido por tormenta eléctrica: el nuevo horario del partido del Mundial 2026

El México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 fue postergado por la tormenta eléctrica en la Ciudad de México.

El México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 sufrió un cambio de último momento en el Estadio Azteca. El partido, que estaba previsto para comenzar a las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 p.m. de Panamá), fue postergado debido a la tormenta eléctrica que afecta a la Ciudad de México en la previa del encuentro.

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La decisión se tomó por seguridad, después de que se activara el protocolo climático en el estadio. La lluvia intensa, los truenos y la presencia de actividad eléctrica obligaron a frenar la previa normal del partido y a mover el inicio del cruce entre el Tri y la selección inglesa.

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Nuevo horario de México vs. Inglaterra

Con la postergación confirmada, México vs. Inglaterra comenzará a las 7:00 p.m. de Centroamérica (8:00 p.m. de Panamá). El encuentro se mantiene en el Estadio Azteca y corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, con el ganador avanzando a los cuartos de final.

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“La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación”, explicó el ente rector del fútbol internacional al comunicar la decisión mediante un comunciado oficial. El cambio afecta directamente la previa del partido, sobre todo por la entrada en calor de los equipos y la organización dentro del estadio.

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¿Qué pasa si sigue la actividad eléctrica?

Si la actividad eléctrica continúa cerca del Estadio Azteca, la FIFA puede volver a retrasar el inicio del partido. El protocolo establece que, si se detectan rayos dentro del radio de seguridad, debe activarse una pausa mínima de 30 minutos antes de permitir que el juego comience o se reanude.

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Ese conteo se reinicia cada vez que aparece una nueva descarga eléctrica en la zona. Por eso, aunque el nuevo horario está fijado para las 7:00 p.m. de Centroamérica, el inicio todavía depende de las condiciones climáticas y de que la FIFA autorice el arranque con garantías para jugadores, árbitros, cuerpos técnicos y aficionados.