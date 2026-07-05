Faghani, también mundialista en 2018 y 2022, dirigirá el cruce decisivo entre México e Inglaterra por el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Alireza Faghani fue designado como el árbitro principal del partido entre México e Inglaterra, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este domingo 5 de julio en el Mexico City Stadium, nombre FIFA del Estadio Azteca.

Publicidad

La designación pone a uno de los jueces más experimentados del torneo al frente de un cruce de máxima presión. El Tri juega en casa, con el estadio a favor y sin haber recibido goles. Los ingleses arriba con más jerarquía individual, pero deberá lidiar con la altura, el ambiente y la obligación de avanzar.

Para Faghani, el desafío será enorme: controlar un duelo de alta intensidad, con una potencia europea, una selección anfitriona y un estadio que puede hacer sentir cada decisión arbitral.

Quién es Alireza Faghani, árbitro de México vs. Inglaterra

Alireza Faghani es un colegiado nacido el 21 de marzo de 1978 (hace ya 48 años) en Kashmar, Irán, aunque actualmente representa a Australia en competencias internacionales tras nacionalizarse.

Es árbitro FIFA desde 2008 y tiene una carrera extensa en torneos de máxima exigencia. Dirigió en el fútbol iraní durante muchos años, emigró a Australia en 2019 y desde entonces se desempeña en la A-League, donde se consolidó como uno de los sibateros más reconocidos del país.

Publicidad

ver también México vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 8vos del Mundial 2026

Su perfil es el de un juez de mucha personalidad, con experiencia en partidos calientes y escenarios de gran exposición. Faghani dirigió en Copas del Mundo, Copa Asiática, Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes y competiciones de la AFC.

Entre sus designaciones más fuertes aparecen la final de la Copa Asiática 2015, la final del Mundial de Clubes 2015 y la final olímpica masculina de Río 2016 que Brasil le ganó a Alemania por penales (5-4) tras empatar 1-1. También tuvo a cargo juegos de enorme cartel mundialista, como el Francia vs. Argentina de Rusia 2018.

Publicidad

Para el cruce México vs. Inglaterra, FIFA vuelve a confiar en un árbitro acostumbrado a partidos de alto voltaje. Sin embargo, su designación también llega con ruido por una decisión polémica que tomó en este mismo Mundial.

Antecedentes internacionales de Alireza Faghani

Alireza Faghani llega al cruce entre México e Inglaterra con recorrido mundialista y con actividad reciente en la Copa del Mundo.

Publicidad

Viene de dirigir Francia-Senegal, por el Grupo I, partido que terminó con victoria francesa por 3-1. Ese encuentro dejó una de las decisiones más comentadas del torneo: Faghani no sancionó penal sobre Kylian Mbappé tras una acción con Sadio Mané, incluso después de revisar la jugada en el monitor del VAR.

Más adelante, también dirigió Portugal vs. Colombia, por el Grupo K, en un cruce de alta exigencia que terminó 0-0 y ayudó a definir el liderato de la zona.

Publicidad

Su experiencia mundialista viene desde antes. En Rusia 2018, Faghani dirigió partidos importantes, entre ellos el recordado Francia 4-3 Argentina por los octavos de final. En Qatar 2022, también integró la nómina arbitral y volvió a tener presencia en partidos de alto nivel.

Cuerpo arbitral de México vs. Inglaterra

Árbitro principal: Alireza Faghani (Australia).

Alireza Faghani (Australia). Asistente 1: George Lakrindis (Australia).

George Lakrindis (Australia). Asistente 2: Andrew Lindsay (Australia).

Andrew Lindsay (Australia). Cuarto árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Jalal Jayed (Marruecos). VAR: Nicolas Gallo Barragán (Colombia).

Nicolas Gallo Barragán (Colombia). AVAR: Juan Lara (Chile).

Juan Lara (Chile). SVAR: Juan Soto (Venezuela).