México vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 8vos del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de México vs. Inglaterra, que pugnarán en el Estadio Azteca por el cuarto boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Este domingo, México e Inglaterra se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Un encuentro sumamente atractivo, al cual ambas selecciones llegan invictas y tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca. El vencedor, se topará en cuartos con la Noruega de Erling Haaland, que viene de hacer historia al derrotar 2-1 a Brasil.

El inicio del partido está programado para las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá), pero podría demorarse si se aplica el protocolo FIFA debido a las fuertes lluvias que azotan Ciudad de México.

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¿Dónde ver a México vs. Inglaterra en Centroamérica?