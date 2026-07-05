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Mundial 2026

México vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto – hora, TV y alineaciones del partido por los 8vos del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto de México vs. Inglaterra, que pugnarán en el Estadio Azteca por el cuarto boleto a los octavos de final del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Siga EN VIVO y ONLINE a Inglaterra vs. México.
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Este domingo, México e Inglaterra se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026. Un encuentro sumamente atractivo, al cual ambas selecciones llegan invictas y tendrá lugar en el mítico Estadio Azteca. El vencedor, se topará en cuartos con la Noruega de Erling Haaland, que viene de hacer historia al derrotar 2-1 a Brasil.

El inicio del partido está programado para las 6:00 p.m. de Centroamérica (7:00 de Panamá), pero podría demorarse si se aplica el protocolo FIFA debido a las fuertes lluvias que azotan Ciudad de México.

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¿Dónde ver a México vs. Inglaterra en Centroamérica?

  • Costa Rica: FOX+, Teletica y TDMAX.
  • Guatemala: Tigo Sports, FOX y Canal 11.
  • Honduras: Tigo Sports, FOX y Telecadena 7/4.
  • El Salvador: Tigo Sports.
  • Nicaragua: Tigo Sports.
  • Panamá: Tigo Sports, FOX, RPC y TVMAX.
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¡EQUIPO CONFIRMADO DE INGLATERRA!

  • Jordan Pickford
  • Ezri Konsa
  • Nico O’Reilly
  • Marc Guéhi
  • Jarell Quansah
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Jude Bellingham
  • Bukayo Saka
  • Harry Kane
  • Anthony Gordon

¡MÉXICO TIENE EQUIPO CONFIRMADO!

  • Raúl Rangel
  • Jorge Sánchez
  • César Montes
  • Johan Vásquez
  • Jesús Gallardo
  • Erik Lira
  • Luis Romo
  • Gilberto Mora
  • Raúl Jiménez
  • Julián Quiñones
  • Roberto Alvarado

Inglaterra ya llegó al estadio

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Noruega espera en cuartos de final

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Protocolo de Tormenta en el Azteca

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¡TODO LISTO EN EL ESTADIO AZTECA!

Bienvenidos, los invitamos a seguir el minuto a minuto de México vs. Inglaterra por el Mundial 2026

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