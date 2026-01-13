FIFA tiene la última decisión: Honduras recibe la noticia que acerca al país al Mundial 2026

Honduras sufrió un fuerte golpe en las Eliminatorias al Mundial 2026. Cuando el boleto parecía estar entre sus manos, terminó por esfumarse. Desapareció por los malos resultados y, con él, también lo hizo el gran sueño catracho. Gran tristeza.

El hecho decantó en la no continuidad de Reinaldo Rueda como director técnico, puesto que sigue vacante en la FFH. Decenas de proyectos fueron acercados a las autoridades, quienes estudian rigurosamente para no dar ningún paso en falso.

Mientras tanto, la FIFA también toma sus decisiones. Recientemente, una de ellas, puso a la bandera azul y blanca muy cerca de la Copa del Mundo. La disputa está a la vuelta de la esquina. La representación hondureña podría designarse pronto.

Honduras podría contar con Saíd Martínez en el Mundial 2026: FIFA lo evalúa

El árbitro hondureño Héctor Saíd Martínez se juega el pase al Mundial 2026. Lo hace en un curso de élite Conmebol–Concacaf que la FIFA organizó para seleccionar a quienes vayan a impartir justicia a la cita tripartita. El evento se desarrolla en Brasil.

Si bien Martínez es firme candidato al Mundial, deberá superar este curso que tiene por objetivo preparar y evaluar a los silbantes. Comenzó este 13 de enero con sitio en Río de Janeiro, y se extenderá hasta el día 18 del mismo mes.

Héctor Saíd Martínez, árbitro de Honduras que podría asistir a la Copa del Mundo 2026 (RRSS).

Durante esta semana de trabajo, los participantes son sometidos a un programa integral que incluye pruebas físicas, controles de aptitud física y evaluaciones de carácter médico, así como sesiones de entrenamiento con futbolistas locales. ¿Le alcanzará a Martínez para dirigir su segundo Mundial mayor tras Qatar 2022?