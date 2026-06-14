FIFA lanza rotundo comunicado sobre el penal que Said Martínez pitó en el Mundial 2026 y revela el problema

La FIFA se vio obligada a realizar un comunicado sobre el penal que sancionó Saíd Martínez en el Qatar vs Suiza.

El árbitro hondureño Saíd Martínez hizo historia al convertirse en el primer réferi de Honduras en dirigir como central un partido de una Copa del Mundo. El originario de Tocoa, quien también es matemático, tuvo un debut destacado en el emocionante empate entre Suiza y Qatar. Sin embargo, su partido no estuvo libre de polémica, aunque esta vez la culpa no fue suya, sino de la tecnología.

La gran controversia del encuentro ocurrió en el primer tiempo, cuando Martínez pitó un penal a favor de Suiza tras una falta sobre el jugador Remo Freuler. El delantero Breel Embolo cobró con éxito y anotó el gol.

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La queja de Qatar y el silencio de las pantallas

Inmediatamente, los jugadores y la afición de Qatar estallaron en protestas. No reclamaban la falta, sino un supuestofuera de juego previo de Freuler. La polémica creció como la espuma en redes sociales porque la transmisión de televisión nunca mostró la animación gráfica en 3D que se usa para confirmar si un jugador está en posición adelantada, algo que es obligatorio en estos torneos.

¿Por qué no se vio la repetición?

Ante la ola de críticas, la FIFA tuvo que emitir un comunicado urgente para explicar qué fue lo que pasó en el estadio de la Bahía de San Francisco.

El comunicado de la FIFA

Según la máxima entidad del fútbol, todo se debió a un problema con las pantallas, pero aseguraron que la decisión de Saíd Martínez fue la correcta:

Hubo una falla técnica: Existió una breve interrupción en el sistema que impidió que la animación en 3D se generara a tiempo para la televisión.

Existió una breve interrupción en el sistema que impidió que la animación en 3D se generara a tiempo para la televisión. El VAR sí funcionó: La FIFA aclaró que el equipo del VAR sí revisó la jugada con las líneas normales y el procedimiento habitual no se vio afectado.

La FIFA aclaró que el equipo del VAR sí revisó la jugada con las líneas normales y el procedimiento habitual no se vio afectado. No era fuera de juego: El comunicado confirmó que las líneas del VAR demostraron que el jugador suizo estaba en posición correcta en las dos jugadas previas al penal.

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A pesar del susto tecnológico y la presión del momento, el “Matemático” Martínez resolvió el encuentro con autoridad, dejando en alto el nombre del arbitraje hondureño en su debut mundialista.

“Durante el partido Qatar contra Suiza en el área de la Bahía de San Francisco, una breve interrupción técnica impidió que se generara el gráfico de animación del fuera de juego antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14. El problema se resolvió rápidamente.



El flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por este problema y siguió el procedimiento normal al verificar la decisión en el campo. Las líneas utilizadas por el VAR para comprobar la posición de los jugadores relevantes no mostraron al jugador atacante en posición de fuera de juego en ninguna de las dos situaciones inmediatamente anteriores a la decisión del penal.”

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