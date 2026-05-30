El amistoso entre Brasil y Panamá será este domingo en el mítico Estadio Maracaná.

Este domingo 31 de mayo, la Selección de Panamá jugará su primer amistoso de preparación previa para el Mundial 2026. Los Canaleros, que ya se encuentran en Brasil, se medirán contra la cinco veces campeona del mundo en el Estadio Maracaná.

Para este encuentro que se jugará sobre la tarde en Río de Janeiro, el técnico Carlo Ancelotti ya tiene definido cómo saldrá su equipo para enfrentar al seleccionado panameño, por lo que Thomas Christiansen sabe con anticipación los jugadores que deberá anular.

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección de Brasil anunció: Alisson; Wesley, Gleison Bremer, Leo Pereira, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro, Luiz Henrique; Vinicius Jr, Matheus Cunha y Raphinha.

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Por el lado de la Selección de Panamá, todavía no hay nada confirmado de manera oficial por Thomas Christiansen. Sí se conoce la lista de jugadores que no serán parte del amistoso porque se están recuperando de sus respectivas lesiones.

ver también “Ha habido contactos”: Thomas Christiansen da pistas de su futuro antes de disputar con Panamá el Mundial 2026

Las bajas que tiene Panamá para el partido contra Brasil

En principio, Adalberto Carrasquilla, Luis Mejía y Azarías Londoño no estarán para el amistoso, ya que se quedaron en Panamá realizando trabajos individuales. Ellos tres aspiran a estar en el partido contra República Dominicana el próximo 3 de junio en el Rommel Fernández. No se descarta que haya más bajas este domingo.

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Aníbal Godoy y Carlos Harvey son otros dos nombres que llegaron a la convocatoria con lo justo. No vieron minutos en los últimos encuentros con sus equipos. Por eso, podrían quedar afuera del juego contra la Verdeamarelha.

En resumen