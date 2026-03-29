Estevis López al Mundial 2026: presionan a Thomas Christiansen por la joya panameña de 16 años

Falta cada vez menos para el inicio del Mundial 2026 en donde la Selección de Panamá al mando de Thomas Christiansen estará en representación de Centroamérica.

Uno de los nombres que empezó a tomar fuerza para formar parte de la lista final de Thomas Christiansen fue el de Estevis López de 16 años, quien actualmente se encuentra en el Veraguas United.

ver también Estevis López definió su futuro: la joya panameña firmaría con este equipo de Europa después del Mundial 2026

¿Estevis López al Mundial 2026 con Panamá?

Estevis López llega encendido con el Veraguas United, luego de marcar en dos jornadas consecutivas, primero ante San Miguelito y después frente a UMECIT FC.

Recordemos que Estevis López fue una de las figuras más destacadas de Panamá en el Premundial Sub-17, torneo en el que comandó el boleto de la Marea Roja hacia la Copa del Mundo gracias a su aporte de dos goles y una asistencia.

A través de las redes sociales, desde la prensa panameña ya comenzó a ponerse sobre la mesa la posibilidad de que Estevis López pueda meterse en la conversación rumbo al Mundial 2026.

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Tras su buen momento con Veraguas United, periodistas y analistas han empezado a debatir si sería una locura imaginar al joven atacante vestido con la camiseta de Panamá en la Copa del Mundo.

El periodista José Domínguez en su cuenta oficial de X

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El periodista Álvaro Martínez en su cuenta oficial de X

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El periodista José Domínguez en su cuenta oficial de X

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¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

La Selección de Panamá iniciará su camino en el Mundial 2026 el 17 de junio con un duelo frente a Ghana. Recordemos que los panameños se encuentran en el Grupo L, zona en la que también tendrá como rivales a Inglaterra y Croacia.

Datos claves

Estevis López llega en gran momento con Veraguas United , luego de marcar en dos jornadas consecutivas ante San Miguelito y UMECIT FC .

, luego de marcar en ante y . Desde la prensa panameña ya se puso sobre la mesa la posibilidad de verlo en la conversación rumbo al Mundial 2026 , impulsada por su presente y proyección.

, impulsada por su presente y proyección. Thomas Christiansen empieza a recibir presión mediática para seguir de cerca a la joya panameña de 16 años, cuyo nombre ya genera ilusión entre periodistas y analistas.

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