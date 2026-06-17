En qué estadio juega Portugal vs. RD Congo: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

El juego entre europeos y africanos se disputará en un estadio de tradición en Estados Unidos. Aquí te dejamos los detalles.

Portugal y RD Congo se enfrentan este miércoles 17 de junio por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El partido tendrá varios focos de atención: el debut de Cristiano Ronaldo en su sexta Copa del Mundo y el regreso mundialista de los Leopardos después de 52 años.

El escenario será Houston, en el estado de Texas, una de las sedes estadounidenses del torneo. Allí, en el NRG Stadium, Portugal buscará empezar con autoridad y RD Congo intentará competir en una noche histórica para su fútbol.

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Dónde juegan Portugal vs. RD Congo

El partido entre Portugal y RD Congo se jugará en Houston, Texas, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como Houston Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales. Fuera del torneo, el recinto es conocido como NRG Stadium, casa de los Houston Texans de la NFL.

El estadio está ubicado dentro del complejo NRG Park, una de las zonas deportivas y de eventos más importantes de la ciudad.

En qué estadio juegan Portugal vs. RD Congo

El encuentro se disputará en el NRG Stadium, uno de los estadios más reconocidos de Texas. Durante el Mundial 2026, FIFA lo identifica como Houston Stadium.

El recinto fue inaugurado en 2002 y tiene una característica clave: cuenta con techo retráctil, un detalle importante para una ciudad donde el calor, la humedad y las tormentas pueden influir en la experiencia del partido. Eso le da a la organización margen para adaptar las condiciones del estadio si el clima se vuelve incómodo.

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El NRG Stadium es donde se disputará el Porgugal vs. RD Congo. Foto: Electric Choice

Capacidad del Houston Stadium para el Mundial 2026

Con una capacidad de aproximadamente 72.000 espectadores, el Houston Stadium tendrá un papel importante en el Mundial 2026. La sede recibirá siete partidos del torneo, incluidos encuentros de fase de grupos y cruces de eliminación directa.

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Cómo estará el clima para Portugal vs. RD Congo

El partido se jugará al mediodía en Houston y el clima puede ser un factor a seguir. Para la franja del encuentro se esperan temperaturas cercanas a los 28°C, con humedad alta y posibilidad de lluvias.

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También aparece riesgo de tormentas durante distintos momentos del día, algo habitual en Houston durante esta época del año. Por eso, aunque el estadio cuenta con techo retráctil, el clima puede influir en la llegada de los hinchas, los traslados y la previa alrededor del estadio.

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Dentro del campo, la organización tiene herramientas para controlar mejor las condiciones. Pero el calor y la humedad seguirán siendo parte del contexto del debut.

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Un estadio de peso para un debut especial

El NRG Stadium ya está acostumbrado a recibir eventos de gran escala: partidos de NFL, encuentros internacionales, competencias universitarias, conciertos y espectáculos masivos.

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Para Portugal, será el inicio de una nueva búsqueda mundialista, con Cristiano Ronaldo como gran foco de atención. Para RD Congo, será el regreso a una Copa del Mundo por primera vez desde 1974, cuando el país compitió bajo el nombre de Zaire.

El escenario acompaña el peso del partido: una sede grande, moderna y preparada para uno de los cruces más llamativos de la primera fecha del Grupo K.

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Datos de Portugal vs. RD Congo

Partido: Portugal vs. RD Congo

Portugal vs. RD Congo Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo K

Grupo K Fecha: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio Ciudad: Houston, Texas

Houston, Texas Estadio: NRG Stadium / Houston Stadium

NRG Stadium / Houston Stadium Capacidad estimada: cerca de 72.000 espectadores

cerca de 72.000 espectadores Clima estimado: caluroso y húmedo, cerca de 28°C, con posibilidad de lluvias