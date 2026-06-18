Qué pasa si Suiza gana, empata o pierde contra Bosnia por el Grupo B del Mundial 2026

Suiza y Bosnia abren el telón de la jornada por parte del Grupo B. Ambas selecciones llegan tras empatar en la fecha 1.

Suiza llega a la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 con una cuenta pendiente. El empate 1-1 ante Qatar en el debut le dejó un punto, pero también la sensación de que pudo haber empezado con una victoria.

Ahora enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el SoFi Stadium, por un partido que puede empezar a marcar el destino de la zona. Los bosnios también llegan con 1 punto, después de igualar 1-1 ante Canadá, por lo que el duelo tiene valor directo en la pelea por la clasificación.

ver también Tras el empate de República Checa con Sudáfrica, así quedó la tabla de posiciones del Grupo A del Mundial 2026

El Grupo B arrancó completamente equilibrado: los cuatro equipos sumaron en la primera fecha, nadie perdió y nadie pudo despegarse. Por eso, el resultado de Suiza ante Bosnia puede cambiar mucho el mapa antes de la última jornada.

Qué pasa si Suiza le gana a Bosnia y Herzegovina

Si Suiza vence a Bosnia y Herzegovina, llegará a 4 puntos y quedará en una posición muy favorable para buscar la clasificación.

Ese resultado no le garantizaría matemáticamente el pase, pero sí la dejaría muy bien parada antes de cerrar la fase de grupos ante Canadá. Con 4 unidades, Suiza podría depender de sí misma para terminar entre los dos primeros del grupo e incluso pelear por el primer lugar.

También tendría un valor anímico fuerte. Después de empatar con Qatar en un partido que dejó sabor amargo, ganarle a Bosnia serviría para confirmar que el equipo de Murat Yakın puede transformar control y experiencia en resultados.

Publicidad

Publicidad

Además, dejaría a Bosnia con 1 punto y la obligaría a jugarse buena parte de sus opciones en la última fecha.

Qué pasa si Suiza empata contra Bosnia

Si Suiza empata, quedará con 2 puntos después de dos partidos. El escenario no sería dramático, pero sí incómodo.

Publicidad

El equipo seguiría invicto, algo importante en un grupo corto, pero llegaría a la última fecha contra Canadá sin margen para relajarse. En ese caso, el tercer partido podría transformarse en una final directa por la clasificación.

Publicidad

El problema del empate es que mantendría todo demasiado abierto. Bosnia también quedaría con 2 puntos, y el resultado de Canadá vs. Qatar podría mover la tabla de una manera incómoda para los suizos.

Publicidad

Con dos empates en dos partidos, Suiza necesitaría cerrar fuerte para no depender demasiado de cuentas ajenas o de la comparación con otros terceros.

ver también José Raúl Mulino rompió el silencio tras la derrota de Panamá en el Mundial 2026: el contundente mensaje del presidente

Qué pasa si Suiza pierde contra Bosnia

Si Suiza pierde ante Bosnia y Herzegovina, quedará con 1 punto y entrará en zona de riesgo.

Una derrota no la eliminaría, pero sí la dejaría muy condicionada antes de enfrentar a Canadá en la última jornada. En ese escenario, Suiza probablemente necesitaría ganar sí o sí su tercer partido para sostener opciones de avanzar.

Publicidad

Publicidad

La caída también tendría otro impacto: Bosnia se iría a 4 puntos y quedaría por encima, mientras que Suiza quedaría dependiendo no solo de su cierre, sino también de lo que ocurra en el otro partido del grupo.

Cómo está el Grupo B antes de Suiza vs. Bosnia

Publicidad

En resumen

Si Suiza gana, llegará a 4 puntos y quedará muy bien encaminada para avanzar de ronda.

Si empata, tendrá 2 puntos y seguirá con vida, pero llegará a la última fecha con presión.

Si pierde, quedará con 1 punto y dependerá de una reacción fuerte ante Canadá y de otros resultados para sostener opciones de clasificación.