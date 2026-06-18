Cuál es el ranking FIFA de Bosnia y Herzegovina y cómo se clasificó al Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina quiere darle una sorpresa a Suiza y ganarle para aspirar a estar en la siguiente ronda del Mundial 2026.

Bosnia y Herzegovina vuelve a jugar un partido de alto peso en el Mundial 2026. Después del empate 1-1 ante Canadá en el debut, el equipo de Sergej Barbarez enfrentará a Suiza por la segunda fecha del Grupo B, en un duelo que puede empezar a definir quién toma ventaja en una zona que arrancó totalmente pareja.

La selección bosnia no fue una de las clasificadas directas de Europa, sino que tuvo que atravesar una ruta mucho más tensa, con repechaje y penales ante rivales de enorme tradición.

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Su ranking FIFA no la coloca como favorita del grupo, pero su camino hacia el Mundial ya dejó claro que es un equipo capaz de resistir, competir y sobrevivir en escenarios incómodos.

Qué puesto ocupa Bosnia y Herzegovina en el ranking FIFA

Bosnia y Herzegovina ocupa actualmente el puesto 64° del ranking FIFA masculino, según la actualización previa al inicio del Mundial 2026.

Ese lugar la ubica como el equipo peor posicionado del Grupo B, por detrás de Suiza, Canadá y Qatar.

El dato no sorprende si se mira el contexto reciente: Bosnia llega como una selección que tuvo que sufrir hasta el final para clasificarse y que no aparece entre las potencias europeas del torneo. Sin embargo, su empate inicial ante Canadá mostró que el ranking no cuenta toda la historia.

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Ante Suiza, el desafío será todavía mayor. Enfrente tendrá a un rival mejor ubicado, con más continuidad en Copas del Mundo y con futbolistas acostumbrados a competir en ligas de máxima exigencia.

Cómo se compara Bosnia con Suiza y el resto del Grupo B

El Grupo B reúne a cuatro selecciones con perfiles distintos. Suiza aparece como la mejor ubicada en el ranking FIFA, Canadá llega en crecimiento, Qatar tiene peso regional y Bosnia busca hacer valer su experiencia europea.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo:

Suiza: 19°

19° Canadá: 30°

30° Qatar: 56°

56° Bosnia y Herzegovina: 64°

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La diferencia con su rival de la segunda fecha es clara: Suiza está 45 puestos por encima de Bosnia y Herzegovina en el ranking FIFA.

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También aparece por debajo de Canadá y Qatar, aunque el empate ante los canadienses en el debut le permitió empezar el torneo sin quedar rezagada.

El contexto del grupo, además, hace que el cruce ante Suiza tenga un valor enorme. Todos los equipos arrancaron con un punto, por lo que una victoria puede cambiar por completo la tabla.

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Cómo se clasificó Bosnia y Herzegovina al Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina se clasificó al Mundial 2026 por medio del repechaje europeo. Su camino fue uno de los más dramáticos y épicos.

Primero superó a Gales en una definición por penales, un resultado que le permitió seguir con vida y avanzar a la final del repechaje.

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Después llegó el golpe más fuerte: Bosnia volvió a imponerse desde los once metros, esta vez ante Italia, una potencia histórica y cuatro veces campeona del mundo. Esa victoria terminó de sellar su regreso a una Copa del Mundo.

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La clasificación bosnia, entonces, no se explica por una campaña cómoda, sino por su capacidad para sostener partidos límite y resolverlos bajo presión.

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El regreso de Bosnia a una Copa del Mundo

El Mundial 2026 es la segunda participación mundialista de Bosnia y Herzegovina.

Su única presencia anterior había sido en Brasil 2014, cuando compartió grupo con Argentina, Nigeria e Irán. En aquel torneo no logró avanzar a octavos de final, pero consiguió su primer triunfo mundialista al vencer 3-1 a Irán en la última fecha.

Doce años después, Bosnia vuelve con otro perfil. Ya no aparece como debutante, pero sí como una selección que tuvo que reconstruir su camino para regresar al escenario más grande.

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El empate ante Canadá en la primera fecha le permitió arrancar con vida. Ahora, ante Suiza, buscará dar un paso que pueda acercarla a una clasificación histórica.

El calendario de Bosnia y Herzegovina en el Grupo B

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina: primera fecha

primera fecha Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: 18 de junio, SoFi Stadium

18 de junio, SoFi Stadium Bosnia y Herzegovina vs. Qatar: 24 de junio