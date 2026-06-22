En qué estadio juegan Noruega vs. Senegal en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Noruega y Senegal cierran la segunda jornada del Grupo I en el Estadio de Nueva Jersey.

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026 en uno de los estadios más importantes del torneo: el New York New Jersey Stadium.

Fuera de la Copa del Mundo, el recinto es conocido como MetLife Stadium, casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Durante el Mundial, FIFA lo identifica como New York New Jersey Stadium por cuestiones comerciales.

El partido tiene mucho peso dentro del grupo. Noruega viene de golear 4-1 a Irak en su debut y llega con la posibilidad de dar otro paso fuerte hacia los 16avos de final. Senegal, en cambio, necesita reaccionar después de perder 3-1 ante Francia en la primera fecha.

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Dónde juegan Noruega vs. Senegal

El partido entre Noruega y Senegal se jugará en East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, Estados Unidos.

La sede oficial para el Mundial 2026 es el New York New Jersey Stadium, aunque su nombre habitual es MetLife Stadium. El recinto está ubicado en el complejo deportivo de Meadowlands, al oeste de Manhattan, y forma parte de una de las zonas metropolitanas más grandes e influyentes del mundo.

Aunque el nombre del estadio incluye a Nueva York, la cancha está físicamente en Nueva Jersey. Esa doble identidad explica el nombre elegido para el Mundial: la sede representa a toda la región New York/New Jersey.

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Un estadio clave para el Mundial 2026

El New York New Jersey Stadium será una de las sedes principales del Mundial 2026. No solo recibirá partidos de fase de grupos, sino que también será el escenario de la final del torneo, programada para el 19 de julio.

Ese dato lo convierte en uno de los recintos más importantes de toda la Copa del Mundo. El estadio será parte del recorrido completo del torneo: desde la fase de grupos hasta el partido que definirá al campeón.

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Para Noruega y Senegal, jugar allí también implica hacerlo en una sede de máxima exposición. El mismo estadio que recibirá la final será el escenario de un partido que puede empezar a ordenar el Grupo I.

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Capacidad del New York New Jersey Stadium

El New York New Jersey Stadium tiene capacidad para más de 82.000 espectadores durante el Mundial 2026.

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El estadio fue diseñado para eventos masivos y es una de las pocas sedes de la NFL compartida por dos franquicias: los New York Giants y los New York Jets. Esa condición explica parte de su escala: es un recinto construido para recibir grandes públicos de manera constante durante toda la temporada.

Además de su capacidad general, el estadio cuenta con sectores premium, suites, áreas de hospitalidad y una infraestructura pensada para eventos de altísima demanda. Para el Mundial, también tiene servicios de accesibilidad, asientos adaptados y opciones de asistencia para personas con discapacidad.

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Otro punto importante es que se trata de un estadio abierto, sin techo. Eso lo diferencia de otras sedes del Mundial con cobertura retráctil o climatización interior. En el New York New Jersey Stadium, el clima puede tener incidencia directa en el partido y en la experiencia de los hinchas.

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Qué partidos del Mundial 2026 se juegan en New York New Jersey Stadium

El New York New Jersey Stadium tendrá una actividad fuerte durante la Copa del Mundo. La sede recibirá cinco partidos de fase de grupos, un cruce de 16avos de final, un partido de octavos de final y la final.

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Estos son los partidos programados en esta sede:

Brasil 1-1 Marruecos — 13 de junio, Grupo C.

— 13 de junio, Grupo C. Francia 3-1 Senegal — 16 de junio, Grupo I.

— 16 de junio, Grupo I. Noruega vs. Senegal — 22 de junio, Grupo I.

— 22 de junio, Grupo I. Ecuador vs. Alemania — 25 de junio, Grupo E.

— 25 de junio, Grupo E. Panamá vs. Inglaterra — 27 de junio, Grupo L.

— 27 de junio, Grupo L. 16avos de final: 30 de junio.

30 de junio. Octavos de final: 5 de julio.

5 de julio. Final del Mundial 2026: 19 de julio.

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Cómo estará el clima para Noruega vs. Senegal

El partido se jugará por la noche en East Rutherford, una zona que puede presentar condiciones cambiantes durante junio.

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Para este lunes se espera una jornada inestable en la región New York/New Jersey. Alrededor del horario del partido, el pronóstico marca temperaturas cercanas a los 21°C y posibilidad de tormentas eléctricas durante la noche.

Ese dato puede tener impacto porque el MetLife Stadium es un recinto abierto, sin techo. A diferencia de otras sedes del Mundial con cobertura retráctil o climatización interior, el clima puede sentirse directamente dentro del estadio.

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La lluvia, la humedad y una eventual tormenta pueden influir tanto en el desarrollo del juego como en la experiencia de los aficionados. Si hay actividad eléctrica cerca del estadio, el partido podría quedar expuesto a protocolos de seguridad.

Datos de Noruega vs. Senegal

Partido: Noruega vs. Senegal.

Noruega vs. Senegal. Instancia: Fase de grupos.

Fase de grupos. Fecha: lunes 22 de junio.

lunes 22 de junio. Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey.

East Rutherford, Nueva Jersey. Región sede: New York/New Jersey.

New York/New Jersey. Estadio: MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium.

MetLife Stadium / New York New Jersey Stadium. Capacidad: más de 82.000 espectadores.

más de 82.000 espectadores. Clima estimado: nublado, cerca de 21°C y con posibilidad de tormentas eléctricas.

nublado, cerca de 21°C y con posibilidad de tormentas eléctricas. Dato destacado: será la sede de la final del Mundial 2026.