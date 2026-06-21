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Dónde ver Noruega vs. Senegal por el Grupo I del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Conoce los horarios, canales y todos los detalles del juegazo que disputarán europeos y africanos en el Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Los noruegos sacaron un triunfazo en su debut, mientras Senegal llega tocada tras la derrota.
© ChatGPT.Los noruegos sacaron un triunfazo en su debut, mientras Senegal llega tocada tras la derrota.

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026, en un partido que puede empezar a ordenar la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

El encuentro se disputará en el New York/New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, en East Rutherford. Noruega llega como líder de la zona después de golear 4-1 a Irak, mientras que Senegal necesita recuperarse tras perder 3-1 ante Francia en su estreno.

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Para el equipo europeo, una nueva victoria puede dejarlo en la siguiente ronda. Para el seleccionado africano, en cambio, el partido aparece como una prueba de reacción inmediata después de un debut adverso.

A qué hora juegan Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 6:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 7:00 p.m.: Panamá.

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Senegal en Centroamérica

  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports
  • Panamá: Tigo Sports

Noruega llega con el impulso de su goleada

Noruega tuvo uno de los estrenos más fuertes del Grupo I. El equipo europeo venció 4-1 a Irak y quedó en lo más alto de la zona por diferencia de gol.

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El resultado le dio un margen importante antes de enfrentar a Senegal. Con figuras como Erling Haaland y Martin Ødegaard, Noruega aparece como una selección con mucho poder ofensivo y con la posibilidad de confirmar su candidatura dentro del grupo.

Una victoria en esta segunda fecha la dejaría con 6 puntos y ya en los 16avos de final aunque sea como uno de los mejores terceros. Además, le permitiría llegar al cierre contra Francia con más margen y con la opción de pelear el primer puesto.

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Senegal necesita una respuesta rápida

Senegal llega a este partido con presión. El seleccionado africano perdió 3-1 contra Francia en su debut y quedó sin puntos después de la primera jornada.

La derrota no lo dejó eliminado ni mucho menos, pero sí le redujo el margen. Ante Noruega, el equipo senegalés necesita sumar para no llegar a la última fecha en una situación extrema.

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Con futbolistas como Sadio Mané y Nicolas Jackson, Senegal tiene argumentos ofensivos para competir, pero deberá mejorar la solidez que no pudo sostener frente a Francia. Un triunfo lo devolvería de lleno a la pelea; una derrota lo dejaría muy condicionado.

Quién es el árbitro de Noruega vs. Senegal

El partido entre Noruega y Senegal tendrá arbitraje brasileño. Wilton Pereira Sampaio será el juez principal del encuentro en East Rutherford.

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  • Árbitro principal: Wilton Pereira Sampaio (Brasil)
  • Asistente 1: Bruno Pires (Brasil)
  • Asistente 2: Bruno Boschilia (Brasil)
  • Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

Tabla de posiciones del Grupo I

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