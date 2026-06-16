¿Por qué la camiseta de Erling Haaland dice “Braut Haaland” en Noruega vs. Irak por el Mundial 2026?

Haaland no solo llama la atención con Noruega por sus goles ante Irak, sino también por su camiseta.

Erling Haaland llamó la atención en el debut de Noruega ante Irak por el Mundial 2026. No fue por sus goles, que ya sumó un doblete hoy, algo que es habitual en él, sino por un detalle en su camiseta. En lugar de lucir solamente “Haaland”, como suele ocurrir en el Manchester City, el delantero aparece con el nombre “Braut Haaland” en la espalda.

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El cambio no es un error ni una decisión comercial. Tiene una explicación familiar y simbólica: Braut es el apellido de su madre, Gry Marita Braut, una ex atleta noruega que compitió en heptatlón. Con ese nombre en la camiseta, Haaland decidió rendirle homenaje y mostrar también el linaje materno en el escenario más importante de su carrera con la selección.

Por qué Haaland usa Braut Haaland en la camiseta de Noruega

Erling Haaland usa “Braut Haaland” en la camiseta de Noruega porque Braut es el apellido de su madre. El delantero eligió combinar el apellido materno con el paterno para aparecer con su nombre completo en la selección en el Mundial.

Su nombre completo es Erling Braut Haaland. El apellido Haaland proviene de su padre, Alf-Inge Haaland, ex futbolista que jugó en clubes como Leeds United, Nottingham Forest y Manchester City. El apellido Braut, en cambio, viene de su madre.

En el fútbol de clubes, el atacante suele utilizar simplemente “Haaland”. Pero con Noruega decidió incluir también “Braut”, en un gesto que conecta su identidad deportiva con su historia familiar.

Quién es Gry Marita Braut, la madre de Haaland

Gry Marita Braut es la madre de Erling Haaland y fue atleta profesional en Noruega. Su disciplina principal fue el heptatlón, una prueba combinada que exige velocidad, fuerza, resistencia, coordinación y capacidad técnica en distintas especialidades.

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Ese pasado deportivo ayuda a entender parte del perfil físico de Haaland. Aunque su padre fue futbolista profesional, su madre también tuvo una carrera atlética importante, y el propio delantero creció en una familia marcada por el deporte de alto rendimiento.

Por eso el uso de “Braut Haaland” tiene un sentido especial. No solo reconoce el apellido materno: también visibiliza una parte clave de su herencia deportiva.

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Por qué el detalle llamó la atención en Noruega vs. Irak

El partido ante Irak marcó un momento especial para Haaland: su debut en una Copa del Mundo con la selección mayor de Noruega.

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Por eso, cualquier detalle alrededor del delantero genera impacto. Haaland llega como la gran figura noruega, como uno de los goleadores más importantes del planeta y como la principal esperanza de una selección que vuelve al Mundial después de muchos años.

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El nombre “Braut Haaland” en la camiseta suma una historia personal a ese contexto. No es solo una cuestión de identificación deportiva, sino también una forma de homenajear a su madre en el torneo más importante del fútbol.