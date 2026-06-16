Este martes, Francia y Senegal, dos selecciones muy ligadas entre sí, se miden por el Grupo I del Mundial 2026.

Francia y Senegal se enfrentan este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, en uno de los cruces más atractivos del día, con una potencia europea que llega como candidata y un rival africano competitivo, físico y con memoria mundialista.

El escenario será East Rutherford, en el estado de Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York. Allí, en el MetLife Stadium, Les Bleus buscarán empezar con autoridad, mientras que ​Leones de Teranga intentarán dar un golpe fuerte desde el debut.

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En qué ciudad juegan Francia vs. Senegal

El partido entre Francia y Senegal se jugará en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como New York New Jersey Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales. Fuera del torneo, el recinto es conocido como MetLife Stadium.

Aunque muchas veces se lo asocia con Nueva York por su cercanía, el estadio está ubicado del lado de Nueva Jersey, a pocos kilómetros de Manhattan.

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En qué estadio juegan Francia vs. Senegal

El encuentro se disputará en el MetLife Stadium, casa de los New York Giants y New York Jets de la NFL. Durante el Mundial 2026, FIFA lo identifica como New York New Jersey Stadium.

El recinto es uno de los más grandes del torneo, su capacidad se ubica cerca de los 82.500 espectadores y allí se diputará la final del Mundial 2026.

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Este estadio fue el de Brasil vs. Marruecos.

Cómo estará el clima para Francia vs. Senegal

El partido se jugará por la tarde en East Rutherford y el pronóstico marca condiciones favorables para el desarrollo del juego. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 26°C, con cielo mayormente soleado.

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No aparece, en principio, un escenario de lluvia ni de calor extremo. El clima puede favorecer un partido de buen ritmo, aunque la temperatura de la tarde y el desgaste físico podrían pesar si el encuentro se juega con mucha intensidad.

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A diferencia de otros estadios del Mundial, el MetLife Stadium es un recinto abierto, por lo que las condiciones climáticas tendrán incidencia directa sobre el partido.

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Datos de Francia vs. Senegal