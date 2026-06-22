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Es oficial: Jafet Soto limpió a una figura de Herediano que fue clave para el título en el Clausura 2026

Herediano confirmó la rescisión de contrato de un jugador que ahora tiene libre para firmar contrato con otro grande de Costa Rica.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Herediano limpia su plantilla.
© CS Herediano.Herediano limpia su plantilla.

Este lunes, mientras los ojos del planeta fútbol estaban puestos en el Mundial 2026 y Lionel Messi firmaba un histórico doblete con la Selección Argentina, el mercado de fichajes de Costa Rica volvió a moverse. El Club Sport Herediano finalmente confirmó lo que ya era un secreto a voces: la salida oficial de José de Jesús “Tepa” González.

A través de sus canales oficiales, la institución presidida por Jafet Soto emitió un breve comunicado para despedir al atacante mexicano, quien fuera una pieza valiosa en el esquema de José Giacone que conquistó el título en el Clausura 2026.

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El Club Sport Herediano informa que el jugador José de Jesús González no continuará formando parte de nuestra institución. Le agradecemos su tiempo, compromiso y entrega al club”, fue el escueto mensaje de despedida de los florenses para el “Tepa”.

El motivo del adiós: la batalla por los cupos

La salida del azteca no es un castigo por su rendimiento, sino una consecuencia de la conformación de la planilla para el Apertura 2026. En la Ciudad de las Flores, el Team contaba con seis jugadores foráneos, excediendo por uno el límite máximo que exige la reglamentación de la Unafut.

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Herediano le dio las gracias al “Tepa” González (CS Herediano).

La desvinculación se definió en un pulso directo entre el “Tepa” y Fernando Lesme. Finalmente, fue el paraguayo quien le ganó la pulseada para quedarse con la plaza de extranjero y consolidarse como el acompañante o principal relevo del artillero cubano Marcel Hernández, condenando a González a hacer las maletas.

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¿Vía libre hacia Cartago?

Uno de los detalles que restaba por definirse era la fórmulaque emplearía Herediano para desprenderse del futbolista de 27 años. Tras el anuncio oficial de este lunes, quedó claro que no se trató de un préstamo a otro club de la Primera División, sino de un finiquito de contrato.

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Esta resolución convierte automáticamente al “Tepa” en agente libre, el escenario ideal para el Club Sport Cartaginés. El conjunto de la Vieja Metrópoli venía acelerando las gestiones por el artillero azteca y, al no tener que negociar directamente con la directiva rojiamarilla, ahora tiene la mesa servida para negociar los términos personales y ficharlo.

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