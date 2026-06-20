Dónde ver España vs. Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Entérate de todos los detalles sobre el juego que enfrenta a españoles y árabes en un partido que podría definir su futuro en el torneo.

España y Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El partido será clave para una zona que comenzó completamente pareja y en la que los cuatro equipos llegan con 1 punto después de la primera jornada.

La Roja viene de empatar 0-0 con Cabo Verde en su debut, mientras que Arabia Saudita igualó 1-1 ante Uruguay.

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Con esos resultados, el Grupo H quedó abierto después de la primera fecha. Arabia Saudita aparece segunda y España tercera, aunque ambos tienen la misma cantidad de puntos. Por eso, el ganador de este partido puede dar un paso importante en la pelea por la clasificación a los 16avos de final.

A qué hora juegan España vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

10:00 a.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

11:00 a.m.: Panamá.

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Dónde ver EN VIVO España vs. Arabia Saudita en Centroamérica

Costa Rica: Fox, Fox+, Teletica

Guatemala: Tigo Sports

Honduras: Tigo Sports TV, app y web

El Salvador: Tigo Sports

Nicaragua: Tigo Sports

Panamá: Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX

Cómo llega España al partido contra Arabia Saudita

España llega a la segunda fecha después de empatar 0-0 con Cabo Verde en su estreno mundialista. El equipo dirigido por Luis de la Fuente dominó buena parte del partido, pero no pudo romper el cero y comenzó el Grupo H con un punto.

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La Roja necesita una victoria para acomodarse en la zona y evitar llegar con presión máxima a la última fecha. En un grupo tan parejo, sumar de a tres ante Arabia Saudita puede marcar una diferencia importante.

Además, España tuvo una preparación con resultados variados antes del Mundial: venció 3-1 a Perú, empató 1-1 con Irak, igualó 0-0 con Egipto y derrotó 3-0 a Serbia. Para este partido, la baja confirmada es Víctor Muñoz.

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Cómo llega Arabia Saudita al partido contra España

Arabia Saudita también comenzó el Mundial 2026 con un empate. En su debut, igualó 1-1 ante Uruguay y sumó un punto valioso contra uno de los rivales fuertes del grupo.

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El seleccionado saudí llega con la posibilidad de quedar muy bien parado si consigue una victoria ante España. Después del empate en el debut, un triunfo lo dejaría con 4 puntos y muy cerca de los 16avos de final.

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En la previa del torneo, Arabia Saudita empató 0-0 con Senegal, goleó 3-0 a Puerto Rico y sufrió derrotas por 2-1 ante Ecuador y Serbia.

Quién es el árbitro de España vs. Arabia Saudita

El partido entre España y Arabia Saudita tendrá cuerpo arbitral sudamericano. El brasileño Raphael Claus será el árbitro principal del encuentro en Atlanta.

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Árbitro principal: Raphael Claus (Brasil)

Asistente 1: Danilo Manis (Brasil)

Asistente 2: Rodrigo Figueiredo (Brasil)

Cuarto árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

Tabla de posiciones del Grupo H