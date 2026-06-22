El conjunto argentino superó a Austria por 2-0 y se quedó con el primer puesto del Grupo J, aunque todavía no lo aseguró.

La Selección de Argentina volvió a ganar por el Grupo J del Mundial 2026 y suma puntaje perfecto. Éste lunes derrotó a Austria por 2-0 con un doblete de Lionel Messi y llegó a los seis puntos, aunque todavía no tiene asegurado el primer puesto.

Por el momento, Argentina encabeza el grupo con seis, pero aún podría bajar al tercer puesto en caso de que se den una serie de resultados en la segunda fecha entre Jordania y Argelia, y también en la última jornada que se disputará el sabado 27 de junio.

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La Albiceleste podría confirmar el primer lugar este lunes si Jordania no derrota a Argelia. Si los asiáticos derrotan a los africanos, la definición se llevará hasta la última jornada. Un empate o una caída de los jordanos le da el primer puesto definitivamente a los argentinos.

Si se da la caída de Jordania, Argelia llegaría a tres puntos y con la posibilidad de alcanzar a Argentina en la última jornada si es derrotado por Jordania. Lo mismo para Austria que suma tres. Sin embargo, el combinado argentino sería líder porque le ganó a los dos en esta Copa del Mundo.

¿Qué pasa si Jordania le gana a Argelia por el Grupo J?

Si Jordania resulta ganador contra Argelia, a Argentina le será suficiente un empate en la última jornada. Si los de Lionel Scaloni pierden contra el equipo jordano, habrá empate en puntos, pero los del sudeste asiático se posicionarían primeros por el criterio de desempate olímpico.

Otro de los posibles escenarios es que exista un triple empate entre Jordania, Argentina y Austria. Los tres podrían terminar el grupo con seis puntos. En este caso, se definirá por diferencia de gol. Los argentinos están muy bien parados en este punto tras llevar cinco goles a favor.

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En resumen