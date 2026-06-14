Dónde se juega Costa de Marfil vs. Ecuador por el Mundial 2026: estadio, capacidad y ciudad del partido

Costa de Marfil y Ecuador cierran la actividad del Grupo E del Mundial 2026 luego de la paliza de Alemania a Curazao.

Este domingo 14 de junio arranca la acción del Grupo E en el Mundial 2026, y nos espera un partidazo de pronóstico reservado: Costa de Marfil contra Ecuador.

Ambas selecciones buscan un debut dorado que les dé sus primeros tres puntos y los encamine directo a la siguiente ronda del torneo (los 16avos de final).

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Ficha técnica del Lincoln Financial Field: el coloso que albergará Costa de Marfil vs. Ecuador

El partido se jugará en el imponente Estadio de Filadelfia (conocido normalmente como Lincoln Financial Field, la famosa casa de las Águilas de Filadelfia en la NFL). Debido a las estrictas reglas de la FIFA que prohíben nombres de marcas en los estadios, el coloso cambiará temporalmente de nombre.

Capacidad: Puede recibir a 69,000 aficionados , lo que asegura un ambiente espectacular y ruidoso.

Puede recibir a , lo que asegura un ambiente espectacular y ruidoso. Diseño: Es famoso por ser un estadio abierto y ecológico (cuida el medio ambiente).

Es famoso por ser un estadio abierto y ecológico (cuida el medio ambiente). El futuro en el Mundial: Este estadio no solo recibirá el debut de hoy, sino también otros juegos de la fase de grupos y un partido clave en los octavos de final.

14 de junio: Ecuador vs. Costa de Marfil (Fase de grupos)

19 de junio: Brasil vs. Haití (Fase de grupos)

22 de junio: Francia vs. Irak (Fase de grupos)

25 de junio: Curazao vs. Costa de Marfil (Fase de grupos)

27 de junio: Croacia vs. Ghana (Fase de grupos)

4 de julio: Partido por los Octavos de Final

ver también Alemania propina una paliza histórica de 7-1 a Curazao en el Mundial 2026: goles y resumen

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs. Ecuador?

Para que no te pierdas el pitazo inicial, estos son los horarios oficiales para toda la región de Centroamérica:

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Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua: 2:00 PM

2:00 PM Panamá: 3:00 PM

¿Dónde ver el partido EN VIVO en Centroamérica?

Las opciones en televisión y plataformas para disfrutar el juego varían según tu país. Revisa la lista y prepara la pantalla:

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Honduras: Tigo Sports y Fox.

Tigo Sports y Fox. Costa Rica: Fox+.

Fox+. Panamá: Tigo Sports y Fox.

Tigo Sports y Fox. El Salvador: Canal 4, Fox y Tigo Sports.

Canal 4, Fox y Tigo Sports. Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 7.

Tigo Sports, Fox y Canal 7. Nicaragua: Tigo Sports, Fox y Canal 10.