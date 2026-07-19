BTS hará historia en el Mundial 2026: qué integrantes estarán en el show de medio tiempo

BTS participará con su formación completa en el espectáculo que se realizará durante el descanso de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

La final del Mundial 2026 no tendrá únicamente como protagonistas a España y Argentina. Este domingo 19 de julio, el New York New Jersey Stadium también será escenario del primer gran show de medio tiempo realizado durante una final de la Copa del Mundo.

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Entre los artistas principales estará BTS, que compartirá el espectáculo con Madonna, Shakira y Justin Bieber. La presentación fue preparada junto con Global Citizen y tendrá la curaduría de Chris Martin, vocalista y cofundador de Coldplay.

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La presencia del grupo surcoreano despertó una enorme expectativa entre sus seguidores. Será una aparición especialmente significativa porque BTS subirá al escenario con sus siete integrantes, después de la pausa que atravesó la banda mientras sus miembros cumplían el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

BTS hará historia en el show de medio tiempo del Mundial 2026

La Copa del Mundo ha tenido ceremonias de apertura, clausura y presentaciones musicales antes de sus partidos más importantes. Sin embargo, la final de 2026 será la primera que incluirá un espectáculo completo durante el entretiempo, con un formato similar al utilizado en el Super Bowl.

Por esa razón, BTS formará parte de un momento inédito para la competencia. La agrupación será además una de las encargadas de representar a la música asiática dentro de una programación internacional que reúne artistas de distintos géneros y países.

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BTS presentará su formación completa en el entretiempo del Mundial 2026 (Getty Images).

La presentación también marcará una de las apariciones globales más importantes del grupo desde su regreso como formación completa. Los siete miembros suspendieron temporalmente sus actividades conjuntas desde 2022 para cumplir con sus obligaciones militares, proceso que terminó en junio de 2025 con la salida de Suga, el último integrante que todavía permanecía en servicio.

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Qué integrantes de BTS estarán en la final del Mundial 2026

BTS se presentará con su formación completa. Los siete integrantes que estarán en el show son:

RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. RM —cuyo nombre es Kim Nam-joon— es el líder de la agrupación. Jin es Kim Seok-jin; Suga, Min Yoon-gi; j-hope, Jung Ho-seok; Jimin, Park Ji-min; V, Kim Tae-hyung, y Jung Kook, Jeon Jung-kook.

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Primero, España y Argentina disputarán los 45 minutos iniciales de la final. Después llegará el momento de BTS, que hará historia junto con sus siete integrantes en el primer show de medio tiempo de una final mundialista.