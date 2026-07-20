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En Alajuelense confirman la nueva llegada que tanto esperaban los manudos para el Apertura 2026

En Alajuelense se preparan para dar a conocer las nuevas incorporaciones que tendrá la temporada 2026-2027.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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La Liga hará la presentación la próxima semana.
© Prensa AlajuelenseLa Liga hará la presentación la próxima semana.

La Liga Deportiva Alajuelense tiene prácticamente todo listo para iniciar el Torneo Apertura 2026 y la defensa de la Copa Centroamericana. Los manudos debutarán este fin de semana por el campeonato nacional frente a Sporting en condición de visitante.

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Además, el estreno de la Liga en el certamen internacional será el miércoles 29 de julio ni más ni menos que contra Xelajú, el rival en la última final. Será un juego cargado por las polémicas que se dieron en la revancha en Guatemala en diciembre de 2025.

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Alajuelense presentará sus nuevos uniformes

Para ambos campeonatos, el conjunto comandado por Ismael Rescalvo tendrá nuevos uniformes. Estos no se lucirán en estos dos partidos mencionados, pero sí estaría listo para la segunda jornada, cuando la Liga tenga su primer juego en el Morera Soto.

Según dio a conocer el usuario conocido como “Un Manudo en Tibás”, el próximo viernes 31 de julio se llevará a cabo un evento para presentar la nueva vestimenta que tendrá Alajuelense para disputar la temporada 2026-2027. Éste acto será en el Centro de Eventos Pedregal.

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Para la 2025-2026, Alajuelense mostró tres camisetas de la marca Umbro. La titular, la suplente y la alternativa. Sobre los nuevos uniformes, todavía no hay información oficial desde el club ni tampoco se han filtrado, algo que habitualmente ocurre.

LDA y Umbro presentan sus nuevas camisetas para el 2025-2026 - LDA
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El debut de Alajuelense, después de lo que fue la caída en la Supercopa de Costa Rica frente a Herediano, se dará frente a Sporting este sábado 25 de julio a las 8:00 p.m. en el estadio Puente Piedra, en Grecia.

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