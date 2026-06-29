El reemplazante de Thomas Christiansen: Panamá quiere a un DT que llegó a 16avos de final en el Mundial 2026

Ante los rumores sobre el interés de Chile por Thomas Christiansen, el pueblo de Panamá ya tiene a su candidato ideal para asumir el banquillo.

La Selección de Panamá ya empieza a imaginarse un futuro sin Thomas Christiansen. Tras finalizar la participación de la Marea Roja en el Mundial 2026, el periodista Álvaro Martínez aseguró que el técnico hispano-danés estaría en el radar de Chile para comenzar la ardua labor de reconstruir al seleccionado austral, que quedó devastado tras el fin de ciclo de su generación dorada, pensando en el proyecto de 2030.

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“Fuente de peso me informa de un posible interés de la Federación de Chile por Thomas Christiansen…“, anunció el comunicador a través de sus redes sociales oficiales.

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Si bien el movimiento aún está muy lejos de concretarse, el simple hecho de que el contrato del DT de 54 años se esté acercando a su final ha provocado que en Panamá ya empiece el debate sobre quién debería ser su sucesor en caso de que no continúe al frente del combinado nacional.

El nombre que pide Panamá: Gustavo Alfaro

En este marco, hay un nombre que genera un consenso casi absoluto entre los aficionados y la prensa canalera: Gustavo Alfaro. El ex entrenador de Costa Rica es el actual director técnico de Paraguay, selección a la que clasificó a los 16avos de final del Mundial 2026, donde justamente este mismo lunes 29 de junio enfrentará a la poderosa Alemania.

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En las redes sociales ya se pueden leer decenas y decenas de mensajes pidiendo por la contratación de “Lechuga” para relevar a Christiansen. Uno de los comunicadores más ruidosos con esta petición fue el periodista José Miguel Domínguez, conocido popularmente como “Chepe Bomba”, quien en su cuenta de X (antes Twitter) escribió:

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“¿Dónde hay que firmar para que el argentino Gustavo Alfaro sea elegido como el próximo director técnico de la Selección de Panamá? Toca quitárselo a Paraguay. Toca experiencia mundialista, algo de pragmatismo e inteligencia táctica. Alfaro sería un real salto de calidad. Punto.”

Un abismo económico

A pesar del gran entusiasmo que genera el estratega argentino, llevarlo al banquillo panameño choca de frente con una dura realidad. Alfaro, quien tiene contrato con la Albirroja hasta diciembre de este año, es uno de los entrenadores mejor pagados de toda la Copa del Mundo: percibe un salario anual aproximado de $2.5 millones.

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Por su parte, el actual acuerdo de Thomas Christiansen con la Fepafut ronda los $840,000 anuales. Intentar seducir a Alfaro representaría un esfuerzo financiero sin precedentes para Panamá, lo que convierte este sueño, por ahora, en una operación sumamente compleja.