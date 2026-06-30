Se calienta la previa del partido entre Ecuador y México después de lo que le ha tocado atravesar a la delegación ecuatoriana.

Este martes, Ecuador se enfrenta a México por los 16avos del Mundial 2026 en un duelo muy caliente que ya se notó desde la previa. El seleccionado ecuatoriano llegó a territorio mexicano con una clara demora en la logística y organización, por lo que decidieron alzar la voz.

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El entrenador Sebastián Beccacece reveló que el vuelo que debía haber tardado tres horas pasó a ser de nueve horas. Por este motivo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol emitió un comunicado en sus canales oficiales para denunciar lo hecho por México.

Al mismo tiempo, el técnico de Ecuador confesó que no habían pasado por una situación así cuando estuvieron en Estados Unidos en la fase de grupos: “En los partidos anteriores siempre fueron exactos, todo estuvo muy organizado en Filadelfia, Kansas y Nueva York, pero acá no ha sido igual“.

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En este descargo oficial, Ecuador denuncia que hubo acciones extra futbolísticas por parte de México para sacar ventaja a la hora del partido. Por eso, la Federación dejó un fuerte mensaje sobre el final en el que aseguran que “Ecuador siempre responderá en la cancha“.

El comunicado oficial de Ecuador para denunciar a México ante la FIFA

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar.

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Por ello, la FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo.

Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas“.

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En resumen