Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que puede marcar un capítulo importante para cualquiera de las dos selecciones. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y pondrá en juego un lugar en los octavos de final.
Los Elefantes llegan con el impulso de haber vencido 2-0 a Curazao en el cierre de la fase de grupos, resultado que les permitió avanzar como segundos del Grupo E. Noruega, en cambio, aterriza en esta instancia después de una dura derrota 4-1 ante Francia, aunque ya estaba clasificado gracias a una fase previa que también dejó señales positivas.
Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Costa de Marfil buscará sostener su buen momento y hacer pesar su fortaleza física, mientras que Noruega intentará recomponerse rápido y apoyarse en el poder ofensivo de una delantera encabezada por Erling Haaland.
A qué hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 12:00 p. m.: Panamá.
El partido se podrá ver por los siguientes canales:
- Costa Rica: Fox+
- Panamá: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports