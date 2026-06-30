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Mundial 2026

Costa de Marfil 0-1 Noruega EN VIVO: un golazo de Nusa pone la ventaja – Minuto a minuto del Mundial 2026

Este martes, africanos y noordicos definen un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

5'ST - TOMA LA INICIATIVA COSTA DE MARFIL

La urgencia por el empate se empieza a sentir en el equipo africano.

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COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO

En marcha los últimos 45 minutos.

VUELVEN LOS EQUIPOS PARA LA SEGUNDA PARTE

Sin variantes a la vista, los equipos ya están en el campo de juego para iniciar la segunda parte.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Noruega 1-0 Costa de Marfil. Gol de Nusa.

46'PT - AMARILLA PARA NUSA

Amonestado el autor del gol y tiro libre peligroso para los marfileños.

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42'PT - HAALAND SE PIERDE DOS CHANCES

Primero, la bajó Sorloth y un defensor le tapó el remate en el área chica. Y luego, no llegó sobre el segundo palo. Dos claras de Noruega. Sintió el golpe Costa de Marfil.

EL GOL DE NUSA

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39'PT - GOOOOOL DE NORUEGA

Brutal gol de Antonio Nusa, amagó con el centro, enganchó para el centro y la colgó del ángulo. Impresionante.

35'PT - AHORA PRESIONA COSTA DE MARFIL

Es más el conjunto africano, pero no termina de generarle peligro real a Nyland.

30'PT - SE ABRIÓ EL PARTIDO

Ambos equipos ahora están a un pase de hacer el gol. No hay mediocampo y van y vienen a toda velocidad.

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28'PT - LO TUVO COSTA DE MARFIL

Centro de Diomandé para Pepe que apareció sólo por el segundo palo. Sobre la línea salva Ajer

27'PT - SE REANUDA EL JUEGO

Con tiro libre en favor de Costa de Marfil, se vuelve a jugar luego de la pausa.

23'PT - DURO GOLPE CONTRA DIOMANDE

El crack marfileño se iba de contra y lo bajaron duramente. Jesús Valenzuela no saca tarjeta y manda a todos al corte de hidratación.

19'PT - SIGUEN LAS INSINUACIONES

Se llega fácil al área, pero no hay goles ni acciones de los arqueros.

12'PT - PAREJO TODO POR AHORA

Ritmo frenético de partido, pero de momento sin buen cierre de jugadas. Promesa de varios goles.

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2'PT - LA PRIMERA DE HAALAND

Cabezazo del nueve que avisa, no pudo darle la fuerza y dirección que hubiese querido y rebotó en la defensa rival.

ARRANCA EL PARTIDO

Se juega el duelo de 16avos de final. De acá sale el rival de Brasil.

PASARON LOS HIMNOS, SE VIENE EL PARTIDO

Llegó el momento de la verdad para Noruega y Costa de Marfil, uno de los partidos más difíciles de predecir de toda la fase de 16avos.

EQUIPOS EN LA CANCHA

Salen los dos equipos, preparados para entonar los himnos.

FAE SOBRE LA SUPLENCIA DE AMAD DIALLO

El entrenador marfileño explicó la ausencia del hombre del Manchester United del equipo inicial en una simple frase: "Hay jugadores que necesitan 90 minutos para influir, Amad lo hace cuando aparece en el cartel de recambio."

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LA LLEGADA DE HAALAND Y NORUEGA

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NORUEGA PUSO SUPLENTES VS. FRANCIA Y LLEGA FRESCO AL PARTIDO

La decisión de Stale Solbakken llamó la atención: Noruega peleaba en igualdad de condiciones por el primer puesto del grupo contra Francia. Sin embargo, el entrenador decidió dejar en el banco a Haaland, Odegaard y compañía. Veremos si hoy da sus frutos y está más relajado que Costa de Marfil.

NICOLAS PEPE, EL GOLEADOR DE COSTA DE MARFIL

A diferencia de Noruega, Costa de Marfil no ha convertido tantos goles en la competición. Apenas hizo cuatro, con uno de Amad Diallo vs. Ecuador, uno de Kessie vs. Alemania y un doblete de Nicolas Pepe contra Curazao. De esta forma, el extremo del Villareal es el goleador del seleccionado africano en esta Copa del Mundo.

FORMACIÓN NORUEGA

TITULARES: Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Antonio Nusa, Erling Haaland

SUPLENTES: Tangvik, Selvik; Ostigard, Bjorkan, Langas, Falchener, Thorsby, Aursnes, Thorstvedt, Aasgard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Strand Larsen, Ryerson

ENTRENADOR: Stale Solbakken

FORMACIÓN DE COSTA DE MARFIL

TITULARES: Yahia Fofana; Ghislain Konan, Odilón Kossounou, Guela Doue, Emmanuel Agbadou; Franck Kessie, Ibrahim Sangaré, Christ Oulai; Ange Bonny, Yan Diomande, Nicolas Pepe.

SUPLENTES: Kone, Lafont; O.Diomande, Singo, Operi, Ndicka, Seri, S. Fofana, Guiagon, Adingra, Wahi, Diakité, Diallo, Guessand, Touré

ENTRENADOR: Emerse FAE

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ERLING HAALAND, EL GOLEADOR NORUEGO

Noruega lleva convertidos 8 goles en esta Copa del Mundo. La mitad de ellos, producto de Erling Haaland, que convirtió 4, y también participó activamente en otros dos. El Androide, el hombre fundamental de los noruegos.

JESUS VALENZUELA, EL ÁRBITRO DEL PARTIDO

Jesús Valenzuela, venezolano, es el árbitro designado para impartir justicia en Noruega vs. Costa de Marfil. Será su tercer partido en esta Copa del Mundo, luego de estar presente en Bosnia vs. Qatar y Australia vs. Turquía.

DALLAS STADIUM, EL ESCENARIO DEL PARTIDO

Costa de Marfil vs. Noruega tendrá lugar en el AT&T de Arlington, Texas, mejor conocido en esta Copa del Mundo como Dallas Stadium, con capacidad para 80 mil espectadores.

Aquí se jugaron cinco partidos de la fase de grupos, incluyendo los triunfos de Argentina vs. Austria y Jordania.

ASÍ LLEGÓ NORUEGA A LOS 16AVOS DE FINAL

El camino de Noruega no fue muy diferente al de Costa de Marfil. También terminó la fase de grupos como escolta. En su caso, del Grupo I, por detrás de Francia. El seleccionado nórdico sumó 6 puntos, luego de sus victorias por 4 a 1 vs. Irak y 3 a 2 vs. Senegal. Cerraron la primera fase con una goleada en contra: 1-4 vs. Francia. En ese partido, los titulares descansaron.

COMO LLEGA COSTA DE MARFIL

Los Elefantes clasificaron a los 16avos de final tras quedar segundos en el Grupo E, igualando en 6 puntos con Alemania, pero perdiendo en el partido entre ellos, por lo que el desempate olímpico los desplazó a la segunda posición.

Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en su estreno, perdió 2 a 1 con Alemania y cerró la fase de grupos con una victoria por 2 a 0 contra Curazao.

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COSTA DE MARFIL VS NORUEGA - DATOS DEL PARTIDO

  • Hora: 14:00hs (ARG) / 12:00hs (CT)
  • TV: DSports, Paramount+, Flow, Amazon Prime, Telecentro y Claro (ARG)
  • Estadio: AT&T Stadium (Dallas)
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)
Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Antonio Nusa abrió el marcador.
© Getty ImagesAntonio Nusa abrió el marcador.

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que puede marcar un capítulo importante para cualquiera de las dos selecciones. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y pondrá en juego un lugar en los octavos de final.

Los Elefantes llegan con el impulso de haber vencido 2-0 a Curazao en el cierre de la fase de grupos, resultado que les permitió avanzar como segundos del Grupo E. Noruega, en cambio, aterriza en esta instancia después de una dura derrota 4-1 ante Francia, aunque ya estaba clasificado gracias a una fase previa que también dejó señales positivas.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Costa de Marfil buscará sostener su buen momento y hacer pesar su fortaleza física, mientras que Noruega intentará recomponerse rápido y apoyarse en el poder ofensivo de una delantera encabezada por Erling Haaland.

A qué hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 12:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales:

  • Costa Rica: Fox+
  • Panamá: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports

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