Costa de Marfil venció 1-0 a Ecuador en su estreno, perdió 2 a 1 con Alemania y cerró la fase de grupos con una victoria por 2 a 0 contra Curazao.

Los Elefantes clasificaron a los 16avos de final tras quedar segundos en el Grupo E, igualando en 6 puntos con Alemania, pero perdiendo en el partido entre ellos, por lo que el desempate olímpico los desplazó a la segunda posición.

El camino de Noruega no fue muy diferente al de Costa de Marfil. También terminó la fase de grupos como escolta. En su caso, del Grupo I, por detrás de Francia. El seleccionado nórdico sumó 6 puntos, luego de sus victorias por 4 a 1 vs. Irak y 3 a 2 vs. Senegal. Cerraron la primera fase con una goleada en contra: 1-4 vs. Francia. En ese partido, los titulares descansaron.

Aquí se jugaron cinco partidos de la fase de grupos, incluyendo los triunfos de Argentina vs. Austria y Jordania.

Costa de Marfil vs. Noruega tendrá lugar en el AT&T de Arlington, Texas, mejor conocido en esta Copa del Mundo como Dallas Stadium, con capacidad para 80 mil espectadores.

Jesús Valenzuela, venezolano, es el árbitro designado para impartir justicia en Noruega vs. Costa de Marfil. Será su tercer partido en esta Copa del Mundo, luego de estar presente en Bosnia vs. Qatar y Australia vs. Turquía.

Noruega lleva convertidos 8 goles en esta Copa del Mundo. La mitad de ellos, producto de Erling Haaland, que convirtió 4, y también participó activamente en otros dos. El Androide, el hombre fundamental de los noruegos.

A diferencia de Noruega, Costa de Marfil no ha convertido tantos goles en la competición. Apenas hizo cuatro, con uno de Amad Diallo vs. Ecuador, uno de Kessie vs. Alemania y un doblete de Nicolas Pepe contra Curazao. De esta forma, el extremo del Villareal es el goleador del seleccionado africano en esta Copa del Mundo.

La decisión de Stale Solbakken llamó la atención: Noruega peleaba en igualdad de condiciones por el primer puesto del grupo contra Francia. Sin embargo, el entrenador decidió dejar en el banco a Haaland, Odegaard y compañía. Veremos si hoy da sus frutos y está más relajado que Costa de Marfil.

El entrenador marfileño explicó la ausencia del hombre del Manchester United del equipo inicial en una simple frase: "Hay jugadores que necesitan 90 minutos para influir, Amad lo hace cuando aparece en el cartel de recambio."

Llegó el momento de la verdad para Noruega y Costa de Marfil, uno de los partidos más difíciles de predecir de toda la fase de 16avos.

Se juega el duelo de 16avos de final. De acá sale el rival de Brasil.

Cabezazo del nueve que avisa, no pudo darle la fuerza y dirección que hubiese querido y rebotó en la defensa rival.

Ritmo frenético de partido, pero de momento sin buen cierre de jugadas. Promesa de varios goles.

Se llega fácil al área, pero no hay goles ni acciones de los arqueros.

El crack marfileño se iba de contra y lo bajaron duramente. Jesús Valenzuela no saca tarjeta y manda a todos al corte de hidratación.

Con tiro libre en favor de Costa de Marfil, se vuelve a jugar luego de la pausa.

Centro de Diomandé para Pepe que apareció sólo por el segundo palo. Sobre la línea salva Ajer

Ambos equipos ahora están a un pase de hacer el gol. No hay mediocampo y van y vienen a toda velocidad.

Es más el conjunto africano, pero no termina de generarle peligro real a Nyland.

Brutal gol de Antonio Nusa, amagó con el centro, enganchó para el centro y la colgó del ángulo. Impresionante.

Primero, la bajó Sorloth y un defensor le tapó el remate en el área chica. Y luego, no llegó sobre el segundo palo. Dos claras de Noruega. Sintió el golpe Costa de Marfil.

Sin variantes a la vista, los equipos ya están en el campo de juego para iniciar la segunda parte.

La urgencia por el empate se empieza a sentir en el equipo africano.

Este martes, africanos y noordicos definen un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan este martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026, en un cruce de eliminación directa que puede marcar un capítulo importante para cualquiera de las dos selecciones. El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y pondrá en juego un lugar en los octavos de final.

Los Elefantes llegan con el impulso de haber vencido 2-0 a Curazao en el cierre de la fase de grupos, resultado que les permitió avanzar como segundos del Grupo E. Noruega, en cambio, aterriza en esta instancia después de una dura derrota 4-1 ante Francia, aunque ya estaba clasificado gracias a una fase previa que también dejó señales positivas.

Desde esta ronda, el margen desaparece por completo. El ganador seguirá en carrera y el perdedor quedará eliminado del Mundial. Costa de Marfil buscará sostener su buen momento y hacer pesar su fortaleza física, mientras que Noruega intentará recomponerse rápido y apoyarse en el poder ofensivo de una delantera encabezada por Erling Haaland.

A qué hora y dónde ver Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver por los siguientes canales: