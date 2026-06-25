Paraguay empató 0-0 contra Australia, terminó tercero en el Grupo D y quedó pendiente de la tabla de mejores terceros para saber si jugará los 16vos del Mundial 2026.

Paraguay no pudo romper el cero ante Australia y cerró su participación en el Grupo D del Mundial 2026 con un empate que lo deja en una posición de espera. El equipo de Gustavo Alfaro llegó a cuatro puntos, pero no le alcanzó para superar a los Socceroos en la tabla.

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Australia también terminó con cuatro unidades, aunque con mejor diferencia de gol. Por eso, el seleccionado oceánico se quedó con el segundo puesto del Grupo D y avanzó de manera directa a los 16vos del certamen.

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La Albirroja, en cambio, quedó tercera. Eso significa que ahora debe mirar la tabla general de mejores terceros, donde clasifican ocho de las doce selecciones que finalicen en esa posición.

¿Paraguay clasificó a 16vos del Mundial 2026?

Paraguay todavía no tiene asegurada matemáticamente su clasificación a los 16vos del Mundial 2026. El empate ante Australia lo dejó con cuatro puntos, una cifra que suele ser muy competitiva en la tabla de mejores terceros, pero su diferencia de gol negativa complica el panorama.

Paraguay y Australia no se hicieron daño en California (Getty Images).

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El combinado de Gustavo Alfaro terminó tercero del Grupo D con cuatro unidades, dos goles a favor, cuatro en contra y diferencia de gol -2. Esa diferencia lo deja por debajo de otros terceros que también tienen cuatro puntos y ya están clasificados a la siguiente fase, como Suecia, Ecuador y Bosnia y Herzegovina.

Qué necesita Paraguay para asegurar la clasificación

Los sudamericanos quedan bien ubicados, pero no blindados: necesitan que al menos cuatro terceros terminen por debajo suyo para meterse entre los ocho mejores terceros del torneo.

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Con cuatro puntos, la Albirroja ya queda por encima de terceros como Corea del Sur y Escocia, que terminaron con tres unidades. También tiene a favor que el tercero del Grupo I no podrá superar los tres puntos. Esa combinación le da margen, pero no alcanza todavía para asegurar matemáticamente el pase.

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La clave está en lo que ocurra con los terceros de los grupos que siguen abiertos. Si aparecen varios equipos con cuatro puntos y mejor diferencia de gol, o con cinco unidades, Paraguay puede perder posiciones en la tabla general.