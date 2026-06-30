Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
El partido pondrá en juego un boleto a los octavos de final (el ganador se medirá a Paraguay, que eliminó a Alemania en los penales), y promete un duelo de estilos entre una de las grandes candidatas al título y un elenco sueco que buscará resistir y golpear en los momentos justos.
A qué hora y dónde ver Francia vs. Suecia por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica del partido entre Francia y Suecia por los 16avos del Mundial 2026.
- 3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 4:00 p. m.: Panamá.
El encuentro se podrá ver a través de los siguientess canales:
- Costa Rica: Fox+ y TDMAX
- Panamá: Tigo Sports
- Guatemala: Tigo Sports
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Fox, Tigo Sports y Canal 4 TCS
- Nicaragua: Tigo Sports