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Mundial 2026

Francia vs. Suecia EN VIVO: ya se juega en Nueva Jersey – minuto a minuto del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Los subcampeones del mundo quieren ir en busca de una nueva final y para eso deben derrotar a Suecia. Acá, el minuto a minuto del partido por los 16avos del Mundial 2026.

11': REACCIONA SUECIA

Después de minutos sin el balón, ahora sale en velocidad. Forzando a la defensa de Francia, que no puede alejar el peligro aún.

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10': CONTROLA CON CALMA

Francia empieza a crear juego con pases en corto. Esperando algún desarreglo defensivo de Suecia.

7': OTRA FALTA FUERTE

Michael Olise cae después de un pequeño raspón de Yasin Ayari. Quien impide alguna opción en ofensiva de Francia.

6': EMPIEZAN A GENERAR ESPACIOS

Tanto Francia como Suecia, están jugando largo, para aprovechar a sus delanteros. Todavía sin mayor eficacia. Pero están cerca a una acción de peligro.

4': FALTA CONTRA DEMBÉLÉ

Yasin Ayari comete un golpe contra el extremo francés. Quien había metido un quiebre previo.

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3': LA TUVO SUECIA

Elliot Stroud recibe un pase largo, sirve con Alexander Isak. Quien se perfila, y remata débil. Avisando a la defensa de Francia.

2': OTRA FALTA CONCRETA

Viktor Gyökeres cae después de un toque de William Saliba.

1': PRIMER GOLPE

Lucas Digne cae después de una falta de Daniel Svensson.

ARRANCÓ EL PARTIDO

Ya se juega Francia vs. Suecia por el Mundial 2026.

SUENAN LOS HIMNOS

Tanto de Francia como de Suecia, están ahora mismo entonando sus escrituras.

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LOS EQUIPOS EN CANCHA

Ya salen juntos al terreno de juego, pensando en lo que será el pitazo inicial.

HISTORIAL ENTRE AMBOS

Francia y Suecia se enfrentan hoy en Nueva York por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, un duelo programado para las 4:00 p.m. (hora de Perú). El historial oficial de los últimos 10 partidos favorece ampliamente a los franceses con 6 victorias, frente a solo 2 triunfos suecos y 2 empates, destacando sus últimos cruces en la UEFA Nations League 2020 con una doble victoria gala.

HOY DEBEN HABER GOLES

La jornada concluye con el enfrentamiento entre Francia y Suecia, un compromiso que promete ser intenso de principio a fin. Ambos combinados disponen de la capacidad ofensiva suficiente como para generar constantes ocasiones de peligro.

HOY SOLO VALE GANAR

Este martes 30 de junio, a partir de las 04:00 p. m., el estadio Nueva York/Nueva Jersey albergará el enfrentamiento entre Francia y Suecia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. En este decisivo encuentro, la selección que consiga la victoria avanzará a la próxima fase y continuará en la lucha por el sueño mundialista.

PODRÍA SER MUY PAREJO HOY

Aunque el panorama luce favorable para Francia, es un partido para abordar con cautela. En este Mundial ningún encuentro es sencillo y este cruce en particular puede exigir mucho más trabajo de lo que se anticipa, ya que Suecia tiene las herramientas para convertirlo en un duelo áspero. Podría darse un escenario similar al choque de ayer entre Alemania y Paraguay, donde el favorito ataca constantemente pero no logra concretar las jugadas en goles. Asimismo, Francia podría sufrir fallas defensivas de gravedad.

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ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA HOY

XI FRANCIA: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, M. Olise, Barcola; Mbappé.

XI SUECIA: Zetterström; Lagerbielke, Stroud, Lindelöf; Svensson, Bergvall, Ayari, Gudmundsson; Elanga, Gyökeres, Isak.

TRABAJO COMPLICADO

En un choque que promete no dar tregua, la disciplina y el orden táctico del combinado sueco pondrán a prueba la elegancia, contundencia y despliegue físico de Les Bleus. Un verdadero duelo de titanes donde la historia se escribirá en tan solo 90 minutos.

ENORME COTEJO ESTA JORNADA

Duelo de europeos en Dieciseisavos, Francia vs. Suecia, donde dejarán todo.

TENDREMOS TODOS LOS DETALLES

Debido a su profundidad ofensiva, velocidad y calidad individual, Francia se presenta como la clara favorita. Por su parte, Suecia tendrá opciones de competir si consigue reducir el ritmo, cerrar espacios y conducir el juego hacia el balón parado o los duelos físicos.

BIENVENIDOS TODOS AL GRAN PARTIDO

Hoy tenemos un duelo de lujo entre la Selección Francia y Suecia, por la fase de mata a mata en el Mundial 2026.

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Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Francia y Suecia se juegan el pase a octavos de final.
© Getty ImagesFrancia y Suecia se juegan el pase a octavos de final.

Francia y Suecia se enfrentan este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá lugar en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El partido pondrá en juego un boleto a los octavos de final (el ganador se medirá a Paraguay, que eliminó a Alemania en los penales), y promete un duelo de estilos entre una de las grandes candidatas al título y un elenco sueco que buscará resistir y golpear en los momentos justos.

A qué hora y dónde ver Francia vs. Suecia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica del partido entre Francia y Suecia por los 16avos del Mundial 2026.

  • 3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 4:00 p. m.: Panamá.

El encuentro se podrá ver a través de los siguientess canales:

  • Costa Rica: Fox+ y TDMAX
  • Panamá: Tigo Sports
  • Guatemala: Tigo Sports
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Fox, Tigo Sports y Canal 4 TCS
  • Nicaragua: Tigo Sports

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